Quién es Fernando Sabag Montiel, el sospechoso de atacar a la vicepresidenta de Argentina

(CNN Español) — El hombre que se acercó a las 8:52 pm de la noche del jueves en Argentina a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, y accionó un arma a la altura de su cabeza es Fernando Sabag Montiel , según confirmó a CNN la Policía Federal.

La justicia argentina ya le designó un defensor oficial, según confirmaron a CNN las oficinas de dos magistrados.

ANÁLISIS | El intento de asesinato contra Cristina es el ataque más grave en Argentina desde 1991 Sabag Montiel tiene 35 años, nació el 13 de enero de 1987 en el estado de Sao Paulo, en Brasil, pero tiene residencia en el desde 1993, informaron fuentes de la Dirección de Migraciones del país.

El acusado tenía permiso para portar armas, informó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Sabag Montiel ya tuvo problemas con la Justicia: la Policía informó que fue detenido por «uso de arma impropia» por la portación de un cuchillo de gran tamaño en 2021.

(Foto publicada por la agencia estatal Télam)

En dos videos difundidos por el canal local Crónica TV se ve y escucha opinar al acusado a mediados del mes de agosto sobre distintos temas de la actualidad argentina.

publicidad Un reportero le pregunta: ¿Massa sí o Massa no?, en referencia al recién nombrado ministro de Economía. Y Sabag Montiel respondió: «No, ni a palos». Después, en una aparente crítica a la política social del gobierno, el sospechoso de apuntar a la vicepresidenta dijo: «Mi novia tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos, porque no da cobrar planes cuando podés trabajar. Se sale adelante trabajando, no cobrando planes».

CNN se comunicó con ese canal de noticias y la producción le confirmó que ambas apariciones fueron casuales, es decir que no hubo ninguna búsqueda particular en entrevistarlo.

(Imagen del Registro Nacional de las Personas publicada por Télam)

La Policía Federal Argentina indicó que la persona que da esas entrevistas es la misma que mantienen detenida en la Superintendencia de esta fuerza.

Además, este cuerpo confirmó que el acusado tiene un tatuaje con simbología nazi.

A su vez, ese mismo cuerpo de seguridad le confirmó a CNN la dirección del usuario de Facebook de este individuo. Sin embargo, ese perfil no aparece disponible desde la madrugada del viernes. En esa web se podía ver que seguía a grupos que aparentemente, según sus nombres, difunden mensajes de odio contra algunas ideologías políticas como el comunismo.

Consultado por CNN, un portavoz de Facebook respondió en un comunicado: «Nuestras políticas prohíben la presencia en nuestros servicios de organizaciones o individuos que proclamen un objetivo violento o participen en acciones violentas. Evaluamos estas entidades en función de su comportamiento online y offline».

Con información de Fernanda Brovia de CNN en Español. Cristina Fernández de Kirchner

