Quién es «Estrella», el líder del brazo operativo del Tren de Aragua que abrió un debate sobre cómo ingresó a Chile

Secuestro, extorsión y trata de personas. Esas son sólo algunos de los delitos a los que se dedica la organización criminal » Tren de Aragua » que opera en nuestro país y que, por ahora, mantiene las alertas puestas en Arica, hasta donde recientemente tuvo que llegar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras presuntas amenazas de este grupo contra Carabineros.

En marzo, y tras un trabajo de encabezado por la Fiscalía Regional de Tarapacá, la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de cinco sujetos gracias a procedimientos en Iquique, Alto Hospicio, Santiago, Quillota y Quilpué.

En un departamento de esa última comuna fue encontrado Carlos González Vaca , un venezolano de 33 años -oriundo de Caracas-, apodado «Estrella» , sindicado como líder del brazo operativo de esta banda criminal en Chile, y quien sería mano derecha del líder de la organización en Venezuela. «Estrella» habría realizado algunas labores como delivery, sin embargo las ganancias por los delitos que cometía serían más lucrativas. En esa ciudad también fue localizada la pareja del sujeto, una mujer venezolana de 28 años, identificada como Carla Pérez Jiménez.

» La banda principalmente trae mujeres, mayormente desde Venezuela, ingresan clandestinamente y las obligan a trabajar directamente para ellos. Las privan de su libertad «, dijo entonces José Ortiz , prefecto general de Inteligencia y Crimen Organizado de la PDI.

Hoy, González Vaca se encuentra privado de libertad en la cárcel de Valparaíso, formalizado por los delitos de asociación ilícita, secuestro calificado, tráfico de migrantes, trata de personas, secuestro extorsivo y lavado de dinero.

Versiones cruzadas sobre su ingreso a Chile

El nombre de González Vaca ha vuelto a resonar con fuerza luego que el pasado martes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordara la forma en que ingresó, dichos que fueron rebatidos luego por el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.

» Para derribar mitos: el principar líder del Tren de Aragua no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019″ , dijo Monsalve.

Al día siguiente, volvió a ser consultado sobre el tema, y junto con remarcar la información, deslizó críticas al anterior Gobierno. «No lo hago para menoscabar a ningún Gobierno. También lo hago para que nadie dé clases de cómo se hacen las cosas. Muchos dan clases de cómo se hacen las cosas, pero cuando les tocó hacerlas tampoco pueden demostrar éxitos contundentes en esta materia. Lo hago simplemente porque para problemas complejos se requiere primero una cierta cuota de humildad para reconocer que el Estado en su conjunto tiene debilidades y que por lo tanto aquí nadie puede levantar la varita mágica que tiene la solución, la solución requiere de todos».

Frente a ello, Bellolio dijo este jueves en conversación con EmolTV que «Carlos González, alias ‘Estrella’, el líder del Tren de Aragua, ingresó a Chile a fines del 2016 a principios del 2017, el 2017 fue el año donde más migrantes entraron a Chile en la historia de Chile, que fue en la época de los vuelos law, pero también ingresó una cantidad de ciudadanos venezolanos importantes», sostuvo.

Y agregó que: » Este tipo entró y en febrero del 2017, y no sé si el subsecretario lo recuerda, pero en febrero del 2017 era Bachelet dos. En febrero de 2017, él pide una visa temporal por motivos laborales, que es una visa que no pide ni antecedentes penales ni contrato de trabajo, sólo con una carta de oferta notariada era suficiente «.

En esa línea, el ahora actual director del Observatorio de Migración Responsable, aseveró que el cabecilla de la organización criminal transnacional pudo ingresar a Chile, porque «nunca ha presentado sus antecedentes penales de Venezuela en Chile, porque obtuvo una primera visa que no pedía el requisito. Después, en el 2018, pide la definitiva y la definitiva se la rechazan por no presentan los antecedentes». «Y después cuando se le insistió para que volviera a presentar los antecedentes penales, ahí quedó irregular y hoy está en la cárcel», remarcó.

