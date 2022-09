¿Quién es Ernesto Llaitul Pezoa?: El dirigente mapuche e hijo del líder de la CAM que será formalizado por atentado

Entornointeligente.com /

Pasaron exactamente siete días desde la captura del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, cuando la Fiscalía Regional del Biobío informó que su hijo, Ernesto Llaitul Pezoa fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), durante la tarde de ayer miércoles en Carahue, en la Región de La Araucanía.

Según precisó el Ministerio Público, Llaitul Pezoa fue aprehendido junto a otras tres personas -que también pertenecerían a la CAM-, en el marco de una investigación que buscaba esclarecer la participación y responsabilidad de los imputados en un atentado ocurrido el 9 de septiembre de 2021 en Los Ángeles , en el fundo Punta Arenas.

A raíz de aquello, este mismo jueves se realizará la audiencia de control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, instancia en que a Llaitul Pezoa -y a los otros tres sujetos- se les imputarán «un delito de incendio consumado y dos delitos de homicidio frustrado desplegados en esa fecha, la madrugada de esa fecha», según precisó la fiscal regional, Marcela Cartagena.

Sin embargo, los enfrentamientos de Llaitul hijo con la justicia no comienzan con este atentado, pues el hombre de 26 años -también miembro de la CAM-, ha sido detenido en variadas ocasiones desde 2016. Incluso en 2017 se mantuvo en prisión preventiva por su supuesta participación en un ataque incendiario que derivó en la conocida y polémica «Operación Huracán».

Cronología de detenciones del heredero del líder de la CAM

Ernesto Llaitul Pezoa es uno de los cuatro hijos del actual líder de la CAM. Si bien los registros no permiten confirmar con certeza si se trata del primogénito, es uno de los más activos de la familia de Héctor Llaitul Catrillanca.

La primera detención se concretó 14 de febrero de 2011 por daños simples en Cañete, cuando aún era menor de edad. Luego, el 28 de junio de 2014 fue detenido en la misma zona por amenazas a Carabineros. A su vez, en mayo y junio de 2015 fue aprehendido por desórdenes públicos en Concepción.

No obstante, su primera detención de mayor gravedad ocurrió el 27 de mayo de 2016, en el marco de una persecución policial en la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío. Según informó la PDI en aquel entonces, Llaitul Pezoa caminaba por el centro de la ciudad con un acompañante, cuando fue instado a detenerse para un control policial.

Sin embargo, cuando se les pidió su identificación escaparon. Tras ello se inició una persecución por las calles de la comuna que culminó con la detención de Llaitul Pezoa y su acompañante. Ambos fueron puestos a disposición de la fiscalía que los formalizó, debido a que tenían en su poder dos armas de fuego, además de 18 cartuchos sin percutar.

En aquel entonces, la detención de Ernesto se concretó mientras su padre, Héctor Llaitul Carrillanca cumplía un año en libertad condicional, tras sus condena por el ataque a la caravana del fiscal Mario Elgueta en Tirúa (2008) , entre otros delitos. Además, en esa fecha la CAM ya era reconocida por atribuirse atentados y por reivindicar la causa mapuche en la Macrozona Sur.

En septiembre de 2017, Héctor y Ernesto Llaitul, junto con otros seis comuneros mapuche, fueron formalizados por asociación ilícita terrorista por una serie de atentados en el sur, situación por la que quedaron en prisión preventiva. En aquel entonces, la fiscalía aseguró que el líder de la CAM y los otros siete detenidos componen una «organización jerarquizada» dedicada a infundir terror en la zona con el uso de armas.

La captura de los ocho individuos se dio en el marco de la «Operación Huracán» llevada a cabo por Carabineros de Chile. Inicialmente, tras la detención y formalización, la fiscalía acusó a los comuneros del incendio de camiones y maquinaria agrícola en el sur del país, en las localidades de Lautaro, Temuco y Padre Las Casas.

No obstante, a medida que fue avanzando la investigación, el Ministerio Público puso en duda la veracidad de la evidencia aportada por Carabineros. En razón de ello, sólo 25 días después de la detención, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa y liberó a Héctor y Ernesto Llaitul y al resto de los presos, ya que los magistrados consideraron que existía una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por la fiscalía.

Es más, en enero del 2018 el Ministerio Público informó que había descubierto que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado pruebas para incriminar a los detenidos, mediante la intervención de mensajes telefónicos, hecho por el que se abrió una investigación en la institución policial y que terminó con la renuncia del general Gonzalo Blu.

Finalmente, en octubre de 2018, Llaitul Pezoa fue detenido por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), en el sector Bajo Loncoyamo, en Carahue, por haber portado elementos que constituirían la comisión de un supuesto ataque incendiario.

En detalle, el hijo del líder de la CAM iría a bordo de un vehículo junto a René Caniulao Collío. Según la fiscalía, al interior del auto se encontró un bidón con combustible, además de manuscritos alusivos al conflicto mapuche. Ambos fueron formalizados por porte de elementos para cometer delito, situación por la que Llaitul Pezoa quedó en libertad y con firma mensual.

Supuesta muerte de Llaitul Pezoa

En julio de 2021, se divulgó erróneamente que el hijo del líder de la CAM, había fallecido producto de un disparo en su rostro, en el marco de un enfrentamiento con efectivos policiales ocurrido en Carahue, en la Región de La Araucanía.

Tras divulgarse los reportes policiales que daban cuenta del fallecimiento de Ernesto Llaitul, su padre llamó mediatamente a la pareja de su hijo. De acuerdo con una interceptación telefónica captada por los detectives de la Bipe de la PDI el 9 de julio a las 21.30 horas, a la cual tuvo acceso La Tercera, el líder de la CAM vivió minutos de dolor.

«Es un dolor que lo vamos a cargar siempre, pero el Nanito (Ernesto) murió como vivió», le mencionó Llaitul a Javiera Plaza Aguayo. posterior a ello, el dirigente mapuche se dirigió hasta el Servicio Médico Legal para reconocer supuestamente el cuerpo de su hijo. Sin embargo, todo dio un vuelco: los restos no correspondían a Ernesto.

«No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo y como empezó a circular esa información, nosotros también lo suponíamos, pero cuando vimos el cuerpo vi que no era mi hijo, no era Ernesto. Hay un morbo terrible sobre que abatieron a mi hijo», sostuvo en aquel entonces Llaitul padre, en entrevista con Interferencia.

«Personalmente y la pareja del Nano, fuimos suponiendo que era mi hijo, pero no era. Lo que pasa es que los cuerpos eran parecidos con el fallecido que es Pablo Marchant, un weichafe de la CAM y como le llegaron balazos en el rostro se le había desformado un poco, quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal, no tengo idea o habría alguna intencionalidad al decir que era mi hijo, pero no es él, estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal, no entendemos la razón de tal maldita confusión», aclaró.

Luego de este hecho, Llaitul Pezoa apareció en el funeral del fallecido Pablo Marchant. Desde ahí en adelante que el hijo del líder de la CAM adquirió mayor relevancia en el liderazgo de las causas por la reivindicación mapuche, escenario por el que ahora es considerado como un dirigente y el heredero de Llaitul Catrillanca. ¿Encontraste algún error? Avísanos

