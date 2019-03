Entornointeligente.com / TN Show Básicas Quién es el famoso que contó que va a ser papá con una tierna foto El actor Darío Barassi espera a su primera hija junto a su mujer, Lucía, con quien lleva casi 9 años de amor. Publicada: 30/03/2019, 11:40 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Quién es el famoso que contó que va a ser papá con una foto muy tierna Además de disfrutar de un gran presente laboral, al frente de la obra Carcajadas salvajes, Darío Barassi espera la llegada de su primera hija . El actor dio a conocer la noticia en las redes sociales y expresó toda su felicidad por el momento que atraviesa. Leé también Darío Barassi contó cómo fue compartir elenco con Juan Darthés en Simona tras las denuncias por abuso: “Se hizo insostenible” El actor está casado hace varios años con Lucía Gómez Centurión, a quien conoció en su San Juan natal. Ambos esperan la llegada de la pequeña y Barassi así lo anunció en Instagram. Ver esta publicación en Instagram Hoy quiero compartir básicamente la noticia más linda de mi vida. Una noticia que me desborda de alegría y emoción. Estoy como locoooo con esto… Me lo tenía guardado. Si si si!!! Lo acepto. Es que necesitaba disfrutarlo y transitarlo en mi intimidad. Con mi mujer sobretodo, que es la más linda del mundo (ahora más que nunca) y con mi flia y amigos que son pilares en ntra vida. Pero ya pasaron unos buenos meses y creo que es un buen momento para que esta noticia salga a pasear. Una pequeña muñeca vienen en camino!!! Seeeee que felicidad!! Y esperamos sea idéntica a la madre en todo sentido y que del papá sólo herede la simpatia y los gemelos. Yo estoy llenando océanos de baba cada vez que la veo en una eco, o escucho ese corazoncito latir…nunca sentí este amor, es distinto a todos. Lo que vamos a cuidar y amar a esta reina no tiene dimensión. Cierro acá el Posteo xq mis niveles de glucemia al contar esto llegan al límite. Solo te puedo decir que era un deseo sincero e intenso el de la paternidad. Amo con locura a mi mujer, sé que es mutuo, y nos parecía que una relación como la nuestra, un vinculo tan sano y amoroso como el que tenemos, se merecía generar una vida que fuera 50/50 de cada uno nosotros. Bienvenida gordita divina!!! Preparate para niveles asfixiantes de abrazos y besos y para poder presentar una pareja en casa recién a los 27 años y 6 meses. Te amamos linda!! Acá te esperamos…. Y a vos @luligomezcenturion dejame decirte una vez más que te amo con locura y sos la mujer de mi vida. Gracias por estar viviendo esto juntos. Somos la familia que siempre quisimos formar. Juntos siempre gorda linda!! Una publicación compartida de dario barassi (@dariobarassi) el 29 Mar, 2019 a las 10:57 PDT “Hoy quiero compartir, básicamente, la noticia más linda de mi vida. Una noticia que me desborda de alegría y emoción. Estoy como loco con esto. Me lo tenía guardado. ¡¡¡Sí, sí, sí!!! Lo acepto. Es que necesitaba disfrutarlo y transitarlo en mi intimidad, con mi mujer, sobre todo, que es la más linda del mundo (ahora más que nunca), con mi familia y con mis amigos, que son pilares en nuestra vida. Pero ya pasaron unos buenos meses y creo que es un buen momento para que esta noticia salga a pasear “, escribió en la red social. Y continuó: “¡Una pequeña muñeca viene en camino! Sí, ¡qué felicidad! Y esperamos sea idéntica a la madre, en todo sentido, y que del papá sólo herede la simpatía y los gemelos. Yo estoy llenando océanos de baba cada vez que la veo en una eco o escucho ese corazoncito latir. Nunca sentí este amor, es distinto a todos. Lo que vamos a cuidar y amar a esta reina no tiene dimensión”, escribió el actor en Instagram , junto a una foto muy dulce, en la que le está dando un beso a la pancita de su mujer, que ya comenzó a asomar”. Ver esta publicación en Instagram Día eterno…estoy roto. Me acuesto a dormir xq mañana arrancó a ls 730 am bb. Me pongo a boludear con el celu. Veo fotos de un último viaje que hicimos a España con mi mujer. Miro para el costado y esta ella con su celu tbn. Tan linda q es. Voy a subir este Posteo y la voy a arrobar para que cdo lo vea se de vuelta y nos demos un beso antes de entregar mi genéroso cuerpo al sueño. Te amo @luligomezcenturion Viajemos mucho y siempre durmamos juntos. Una publicación compartida de dario barassi (@dariobarassi) el 26 Mar, 2019 a las 8:23 PDT Tal como escribió, el actor optó por ser cauto y esperar a que el embarazo avance con normalidad para dar a conocer la noticia que los llena de felicidad. Más sobre: Darío Barassi Darío Barassi contó cómo fue compartir elenco con Juan Darthés en Simona tras las denuncias por abuso: “Se hizo insostenible” Darío Barassi, el abogado que te hace reír y está enajenado con Luis Miguel Malena Guinzburg y Darío Barassi hicieron reír a todos en “Tiene la palabra”LINK ORIGINAL: TN

