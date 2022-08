¿Quién es el esposo de Néstor Osuna, ministro de Justicia de Petro?

Entornointeligente.com /

Luego que Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, nombrara a Néstor Osuna como ministro de Justicia para su Gobierno, el esposo del exmagistrado, Mauricio Arroyave , lo felicitó.

«Orgulloso de mi esposo, el nuevo ministro de Justicia de Colombia, el señor Néstor Osuna», escribió en su cuenta de Twitter.

El nuevo ministro no dudó en contestarle y le agradeció por estar presente en su vida. «No estaría aquí sin ti. Gracias por tanto», afirmó Néstor Osuna.

Sin embargo, muchos colombianos se han preguntado quién es Mauricio Arroyave, el esposo de Néstor Osuna.

¿Quién es Mauricio Arroyave? El esposo de Néstor Osuna , nacido en Medellín en 1967, es periodista y tiene experiencia en dirección y conducción de televisión y radio . Tiene un blog de opinión llamado «El Ojo Nuclear» y, además, es presentador de noticias y eventos.

«Soy de Medellín, de familia paisa, abuelos paisas, bisabuelos paisas y tatarabuelos paisas […] Lo de la obsesión por la arepa con mantequilla sí no lo he podido remediar; supongo que alguna cosa ancestral me tenía que ser transmitida por leche materna», dice en la descripción de su blog.

Arroyave vive en Bogotá desde el 2022 y tiene una maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Ha trabajado en varios medios de comunicación, entre ellos en el noticiero CM&, en RCN Radio y en Canal Capital, donde fue director de El Primer Café. Actualmente es el subdirector del programa Despierta.

