¿Quién es Carlos Alcaraz, la estrella naciente del tenis que podría ser número 1 del mundo?

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — El ascenso del español Carlos Alcaraz en el mundo del tenis ha sido meteórico. Una prueba de ello fue su último campeonato de 2022 hasta el momento, el Masters 1000 de Madrid en mayo, luego de vencer a Alexander Zverev (campeón vigente en ese momento) en la final, con lo que consiguió subir al número 6 del ránking mundial.

Carlos Alcaraz levanta el trofeo del Abierto de Madrid, el segundo Masters 1000 de su carrera, el 8 de mayo de 2022. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Otra prueba de su ascenso es su récord de este año : 44 victorias, nueve derrotas y cuatro títulos. Esto lo tiene, hasta septiembre de 2022, en el número 4 del mundo , dos posiciones arriba de lo que se encontraba en mayo.

Y eso no es todo: la reciente victoria de Alcaraz ante el croata Marin Cilic en los octavos de final del US Open le abrió la posibilidad al español de subir al número 1 del mundo. Esto se vuelve aún más probable tras las eliminaciones de Rafael Nadal (#3 del mundo) y Daniil Medvédev (#1) del Abierto de EE.UU. y la ausencia de Alexander Zverev (#2) por lesión.

Carlos Alcaraz llega a cuartos de final del US Open tras vencer a Marin Cilic El español, que es el hombre más joven en disputar dos cuartos de final consecutivos en el US Open desde 1953, tiene dos caminos para llegar al número 1 del mundo, según el ATP Tour . Si alcanza la final del Abierto de EE.UU. y el partido es contra el noruego Casper Ruud, tiene que levantar el título para colocarse como el mejor tenista del planeta; el segundo camino es más sencillo, pues si Alcaraz llega a la final y Ruud no, el español será el mejor tenista del ránking.

Sin duda, Alcaraz se encuentra en el foco deportivo por sus hazañas a tan temprana edad. Para que conozcas más de la estrella naciente del tenis, te presentamos algunos de sus datos más relevantes, según información de la ATP.

publicidad Conoce a Carlos Alcaraz, el joven español que podría ser #1 del mundo Carlos Alcaraz celebra su victoria en octavos de final del US Open 2022 ante Marin Cilic. (Foto: Sarah Stier/Getty Images)

Datos personales Lugar de nacimiento: El Palmar, Murcia, España. Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 2003. Estatura: 1,85 metros. Peso: 72 kilogramos. Familia: «Su padre es Carlos. Su madre es Virginia. Sus hermanos son Álvaro, Sergio y Jaime», indica la ATP . Inicios: comenzó a jugar tenis a los 4 años gracias a su papá. Debut profesional: 2018. Juego y datos curiosos El golpe favorito de Carlos Alcaraz es la derecha. Su entrenador es su compatriota Juan Carlos Ferrero, ganador del Roland Garros en 2003 y antiguo número 1 del mundo (posición a la que llegó antes de que Alcaraz naciera). El mayor ídolo de Carlos Alcaraz es uno de los mejores de la historia: Rafael Nadal. Alcaraz disfruta de otros deportes, en especial el golf y el fútbol. De este último, es seguidor del Real Madrid. ¿Disfrutas el reguetón? Alcaraz dice que sí y que le gusta escucharlo. «Su actor favorito es Will Smith y su película preferida es Rocky Balboa», agrega la ATP. Travesía hasta el número 4 mundial 8 de abril de 2019: puesto 597 del ranking . 16 de marzo de 2020: lugar 318. 24 de mayo de 2021: ya estaba entre los 100 primeros del mundo al llegar al puesto 94. 3 de enero de 2022: al iniciar este año, Alcaraz estaba en el lugar 32. 9 de mayo de 2022: Carlos Alcaraz alcanzó el número 6 del mundo. 25 de julio de 2022: subió al 5 del planeta. 1 de agosto de 2022: Alcaraz consiguió por primera vez escalar al número 4 del ránking. Títulos en su trayectoria como profesional Umag (Abierto de Croacia), un ATP 250: Alcaraz lo ganó el 25 de julio de 2021 . Abierto de Rio (en Río de Janeiro), ATP 500: el español lo ganó el 20 de febrero de 2022 . Abierto de Miami, Masters 1000: su primer título de esta categoría, conseguido el 3 de abril de 2022 . Abierto de Barcelona, ATP 500: con su victoria en este torneo el 24 de abril de 2022 , Alcaraz alcanzó el top 10. Abierto de Madrid, su segundo Masters 1000: Alcaraz lo ganó el 8 de mayo de 2022 y con esto llegó al puesto 6 del mundo. Carlos Alcaraz Tenis US Open

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com