¿Quién era Gustavo Arnal, el ejecutivo venezolano que se lanzó desde un rascacielos Nueva York?

El ejecutivo nacido y formado en Venezuela era una figura reconocida en el mundo de los negocios en la Gran Manzana. Al aparente suicidio, como primera tesis de la muerte, se le suman pesquisas por querellas por su actuación en una compañía que además enfrenta problemas financieros.

Washington DC — Antes de entrar a la compañía de venta de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond en Estados Unidos, el ejecutivo venezolano Gustavo Arnal ya figuraba en los listados de figuras del mundo de las finanzas en Nueva York y otras metrópolis donde se había fraguado una sólida carrera.

En esa compañía con unas 1.530 tiendas en todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, Arnal se desempeñó como director financiero y vicepresidente ejecutivo desde mayo de 2020, llegó a la empresa para encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentaba el minorista en ventas ante la pandemia de COVID-19.

Tras su repentina muerte, a los 52 años de edad, la noche del 3 de septiembre, al lanzarse desde un rascacielos en el sur de Manhattan, Nueva York, donde residía con su familia -en un aparente suicidio como primera hipótesis de la investigación en curso a cargo de la policía de la Gran Manzana- su perfil ha saltado a los medios de comunicación estadounidenses.

La empresa para la que laboró por más de dos años, que se encuentra en serios problemas financieros, ha destacado el aporte del ejecutivo venezolano y ha pedido respetar la privacidad de la familia en el proceso.

«El señor Arnal se unió a Bed Bath & Beyond Inc. en mayo de 2020 luego de una distinguida carrera global en finanzas en Avon, Walgreens Boots Alliance y Procter & Gamble. En Bed Bath & Beyond Inc., el señor Arnal fue fundamental para guiar a la organización durante la pandemia de coronavirus, transformando la base financiera de la empresa y construyendo un equipo fuerte y talentoso», dijo Harriet Edelman, presidente de la junta directiva de la compañía basada en Nueva Jersey, en un comunicado.

Edelman también destacó el perfil de Arnal como «un estimado colega en la comunidad financiera» del parqué neoyorquino.

Según datos de su perfil profesional en la red LinkedIn -que ha ya ha sido borrado-, el período más largo de su carrera, 20 años, los pasó en la gestión financiera de la compañía Procter & Gamble, cuya matriz se encuentra en la ciudad de Cincinnati, Ohio.

También residió en Brasil, Suiza y la India por motivos profesionales, según han destacado medios del sector financiero sobre Arnal, quien se graduó de la Universidad Simón Bolivar de Venezuela, con estudios de ingeniería mecánica y una maestría en finanzas cursada en la Universidad Metropolitana de Caracas.

«El esposo y padre de dos hijas adultas fue el director financiero de los negocios de la India, Medio Oriente y África de la compañía, donde supervisó las operaciones en más de 50 países», informó el Cleveland Business Journal en mayo de 2020, cuando Arnal fue fichado por Bed Bath & Beyond.

El lado oscuro y las pesquisas La muerte del ejecutivo venezolano surge en medio de problemas financieros de la empresa, luego que Bed Bath & Beyond anunciara que cerrará unas 150 tiendas y despedirá a alrededor del 20% de su personal, de una plantilla de 32.000 trabajadores, esto para reestructurar la compañía que navega con pérdidas.

Tras la acomodada vida en el exclusivo edificio de Manhattan, muy característico por su forma particular que simula piezas de lego, donde fuentes allegadas han dicho que el coste del alquiler del apartamento donde residía con su esposa e hijas ronda los 18.500 dólares mensuales, Arnal se encaminaba a un proceso judicial por fraude.

Según indagaciones de The New York Post , el ejecutivo venezolano fue acusado en una demanda colectiva por 1.200 millones de dólares en una corte del Distrito de Columbia en Washington DC, presentada el 23 de agosto.

Los demandantes han argumentado su acusación en que Arnal y otros ejecutivos del parqué financiero inflaron artificialmente las acciones de la compañía Bed Bath and Beyond para llevar a cabo una venta rápida con ganancias.

Datos compilados en Wall Street indican que el 16 de agosto Arnal vendió sus 55.013 acciones de la compañía en que laboraba como director financiero y vicepresidente ejecutivo, justo antes de que Bed Bath & Beyond reconociera que tenía serios problemas financieros.

El día de la venta redonda hecha por Arnal, las acciones de la compañía cerraron en 20,65 dólares por acción, la transacción le repercutió más de un millón de dólares, pero con el anuncio de los problemas, las acciones cayeron después en picada.

La demanda por fraude se sostiene en que el ejecutivo hizo uso de información privelegiada y cometió administración desleal para inflar de forma artificiosa el precio de las acciones de la compañía y aprovechar la subida para hacer su venta.

Bed Bath & Beyond venía arrastrando problemas desde principios de año y el precio de sus acciones habían caído hasta un 65%, al cotizarse en el mercado en 8,63 dólares por acción.

La maniobra presuntamente ejecutada por el ejecutivo disparó el precio hasta un 600% y las acciones llegaron a valer 30 dólares, Arnal habría aprovechado ese momento para hacer su venta, según compilan medios financieros.

La compañía ha desistido de opinar sobre la operación y ha dicho que en estos momentos de «dolor y tristeza» se concentran en apoyar a la familia y al equipo de trabajo del directivo.

«Nuestro foco es apoyar a su familia y su equipo y nuestros pensamientos están con ellos durante este momento triste y difícil. Únanse a nosotros en respetar la privacidad de la familia», escribió su empleador en el comunicado.

Continuan las indagaciones La investigación sobre la muerte de Arnal sigue en curso. La Policía de Nueva York apunta al suicidio del ejecutivo, que se lanzó a medianoche del rascacielos de 50 plantas cuando su esposa estaba en casa. No dejó nota de despedida.

Pero su contrato con la compañía minorista indica, según han revelado los registros de la Comisión del Mercado de Valores, que al momento de ficharlo, Bed Bath & Beyond asumió que incluía una indemnización de 9 millones de dólares por muerte o incapacidad.

El ejecutivo tuvo ingresos en 2020 por 4,65 millones de dólares y en 2021, los ingresos bajaron a 2,9 millones, la mayor parte de sus ingresos según los documentos avalados por la junta de accionistas correspondían a premios y acciones de la empresa.

