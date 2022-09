¿Quién era Gustavo Arnal, el CFO de Bed, Bath and Beyond que murió tras caer de un balcón en Nueva York?

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York identificó como Gustavo Arnal al hombre que el viernes de la semana pasada saltó desde un apartamento de gran altura en Manhattan.

A Arnal se le encontró inconsciente y sin responder afuera de su lujoso rascacielos de 57 pisos en el vecindario de Tribeca alrededor de las 12:30 p.m. del viernes, señaló la policía en un comunicado este domingo.

La policía agregó que el hombre «parecía sufrir lesiones indicativas de una caída desde una posición elevada».

Una fuente policial comentó a CNN que el ejecutivo falleció después de saltar desde el balcón de su apartamento en el piso 18. La fuente además dijo que la esposa de Arnal lo vio saltar, y añadió que si bien no se encontró una nota de suicidio no se sospecha de ningún delito.

Gustavo Arnal, un alto ejecutivo de Bed Bath & Beyond, murió después de saltar desde el balcón de un apartamento en Nueva York ¿Quién era Gustavo Arnal? Arnal era un alto directivo de la empresa Bed Bath & Beyond (BBBY). Específicamente, se desempeñaba como director financiero (CFO por sus siglas en inglés) de la compañía desde mayo de 2020 . También era vicepresidente ejecutivo de la empresa. Tenía 52 años. Entre sus responsabilidades en BBBY, estaban las fusiones y adquisiciones, controles, impuestos, contabilidad, tesorería, auditoría y relaciones con los inversores. Arnal se unió al equipo de BBBY luego de estar en Avon, «donde ayudó a liderar un exitoso esfuerzo de cambio en el negocio», de acuerdo con el sitio web de BBBY . Y antes de Avon, Arnal fue CFO de Divisiones Internacionales y Funciones Globales en Walgreens Boots Alliance. También tenía experiencia en Procter & Gamble, donde ocupó el cargo de CFO en diversas áreas de la empresa. «Arnal es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Simón Bolívar y tiene una maestría en Finanzas por la Universidad Metropolitana», según su perfil en el sitio web BBBY. BBBY destacó que Arnal tuvo un papel fundamental para guiar a la empresa durante la pandemia de covid-19, «transformando la base financiera de la empresa y creando un equipo fuerte y con talento». Recientemente, Arnal fue nombrado como demandado en una denuncia colectiva que lo acusaba a él, a Ryan Cohen y a otros grandes accionistas de participar en un esquema para inflar artificialmente el precio de las acciones de BBBY. La demanda se presentó el 23 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El mensaje de la empresa tras la muerte de Arnal En un comunicado este domingo, la presidenta independiente de la junta directiva de Bed Bath & Beyond, Harriet Edelman, dijo: «Deseo extender nuestras más sinceras condolencias a la familia de Gustavo».

publicidad «Estamos enfocados en apoyar a su familia y su equipo y nuestros pensamientos están con ellos durante este momento triste y difícil. Únase a nosotros para respetar la privacidad de la familia», agregó.

El comunicado decía que Arnal se unió a Bed Bath & Beyond Inc. en mayo de 2020 luego de una carrera en finanzas en Avon, Walgreens Boots Alliance y Procter & Gamble.

Edelman dijo que Arnal fue «instrumental para guiar a la organización durante la pandemia del coronavirus, transformando la base financiera de la empresa y construyendo un equipo fuerte y talentoso. También fue un colega estimado en la comunidad financiera».

CNN informó esta semana que Bed Bath & Beyond se encuentra en una profunda crisis . La compañía está tratando de rescatarse a sí misma y mantenerse fuera de la bancarrota encogiéndose. La cadena dijo el miércoles que despedirá aproximadamente al 20% de los empleados corporativos, cerrará alrededor de 150 tiendas y recortará varias de sus marcas internas de artículos para el hogar. La compañía también dijo que obtuvo más de US$ 500 millones en financiamiento para apuntalar sus problemas financieros.

Cómo obtener ayuda: en Estados Unidos, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 o al o 988 a partir del 16 de julio de 2022. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide también pueden proporcionar información de contacto de centros de crisis de todo el mundo.

Con información de Brynn Gingras, Liam Reilly, Ramishah Maruf y Samantha Beech, de CNN. Bed Bath & Beyond Gustavo Arnal

