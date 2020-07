Quién era Fahim Saleh, el joven millonario que fue asesinado y desmembrado en su departamento en Nueva York

Entornointeligente.com /

Un joven empresario saudí de origen bangladesí fue encontrado sin vida y desmembrado en su departamento, ubicado en Nueva York, el pasado martes. Se trata de Fahim Saleh de 33 años, fundador y CEO de la empresa Gokada, una aplicación que ofrece servicio delivery en motocicleta en Nigeria.

La compañía confirmó su muerte con un video en su cuenta oficial de Instagram.

Hallan el cuerpo desmembrado de joven empresario en lujoso departamento de Nueva York

Según recoge Daily News, los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York hallaron la cabeza de la víctima y sus extremidades en el interior de bolsas de plástico.

Fahim Saleh nació en 1986, era hijo de inmigrantes de Bangladesh y tenía espíritu emprendedor desde muy joven.

En la secundaria creó su primer proyecto; un sitio web de llamadas telefónicas de broma pre-grabadas, al que bautizó como Prank Dial.

El sitio web le reportó unos beneficios de más de 10 millones de dólares desde su lanzamiento.

Saleh estudió en la Universidad de Bently, una institución académica privada y especializada en carreras empresariales,y en esa época creó la firma de inversión en capital de riesgo Adventure Capital . La empresa apostaba por start-ups de servicios de viajes en países como Bangladesh y Colombia.

Once a Prankster, Always a Prankster! Fahim, Founder of PrankDial and KickBack Apps & Founding Partner at HackHouse Dhaka, an incubator in Bangladesh, has single handedly learned the ropes of how to build and grow app companies. An early adopter and inspired by the Google founders, he is the brainchild of the tech industry.

Una publicación compartida por RADICHE (@radicheofficial) el 6 de Abr de 2016 a las 12:39 PDT

En 2015 , se convirtió en co-fundador de la app Pathao , una popular empresa que ofrece trayectos a sus clientes en Bangladesh y Nepal. Tres años más tarde creó su último emprendimiento bautizado ‘ Godaka ‘ , una aplicación de servicio de taxi en moto que causó furor en Nigeria donde el tráfico es un tema común que afecta a su población.

Desde su lanzamiento, la compañía ha recaudado más de 5 millones de dólares y ha sido fuente de empleo de 800 conductores.

WE ARE STILL HERE AND WE DO DELIVERIES!! Download ths Gokada app now to have your deliveries sent in good time.

Una publicación compartida por Gokada – We do delivery now (@gokadang) el 3 de Jul de 2020 a las 8:27 PDT

El 17 de enero de este año, el gobierno de Lagos en un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en Twitter, prohibió las moto-taxis, los triciclos y todo tipo de servicio que ponga en “riesgo la seguridad de los ciudadanos”.

En el comunicado, el gobierno detalla que estos vehículos de tránsito rápido, estimados en casi 8 millones de dólares en Nigeria con casi 3 millones solo en Lagos, son la fuente de “estadísticas aterradoras” de accidentes de tráfico.

La medida generó protestas ciudadanas. El hashtag #OccupyLagos aparecía como una reacción a la prohibición del servicio de Okada.

A Gokada rider earns 20k daily—-‍♀️ In a month, 600k—- Omo, I don dull myself for this Naija– #OkadaBan

— Kemi Ariyo (@d_problemsolver) February 2, 2020

Por ello, Saleh filmó un video en el que suplicó a las autoridades de la ciudad nigeriana levantar la prohibición para poder mantener los empleos.

Gokada is not okada. Please don't hamper innovation Governor.

Una publicación compartida por Fahim Saleh (@fahims) el 2 de Feb de 2020 a las 11:40 PST

El 14 de julio de este año un familiar descubrió su cadáver dentro de su apartamento en el séptimo piso de un edifico en el Lower East Side. La cuenta en Twitter de Gokada confirmó la muerte de su fundador.

“Informamos con profunda tristeza acerca del fallecimiento y la trágica pérdida de nuestro fundador y CEO, Fahim Saleh. Fahim era un gran líder, una inspiración y luz positiva para todos nosotros. La visión y la creencia de Fahim en nosotros nos acompañará para siempre, y le extrañaremos muchísimo. Gracias por entender, a medida que superamos esto”.

Los investigadores indagan si el asesinato podría estar relacionado con los negocios de Saleh. (I)

