¿Quién dijo miedo? El órdago de Messi en su discurso del Gamper – AS.com

Sonó la música de ‘the boss’, Bruce Springteen, pero aquí el jefe. se llama Lionel Messi. El argentino, que no se ha ahorrado ningún día de las vacaciones, volvió a encender al Camp Nou y mantuvo el órdago de la temporada pasada, el de la copa “linda y deseada”. “La verdad es que es difícil decir algo hoy después del año pasado, pero no me arrepiento de nada y vuelvo a decir lo mismo. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico. Y no tengo duda de que vamos a volver a pelear por todo” , dijo el argentino con un tono llamativo.

Contundente, casi con sangre en los ojos se diría, enrabietado, el argentino pasó después al tono reivindicativo: “La temporada pasada terminó siendo un poco amarga por cómo se dio el final pero creo que tenemos que darle valor a laLiga. La octava Liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso. Para este también debe serlo. Quizá ahora no nos demos cuenta de lo difícil que es y ya lo valoraremos . Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Estamos con las ilusiones renovadas con ganas y esperemos que ustedes (por la afición) también. Visca el Barça y Visca Catalunya”.

