«Quiero tener amigos, pero me cuesta mucho»

Tiene solo 9 años, pero él solito se ha encargado de llevar un canal donde hace vídeos en los que explica cómo es vivir con autismo. Su nombre es Ian Galo Lescano , o Ian Moche , como se presenta en Instagram -donde va camino de los 100 mil seguidores-, un argentino que causa furor en las redes sociales y que, ahora, ha dado el salto a la televisión y la radio, donde recientemente ha sido entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann en su programa de LN+ El noticiero y en Radio Mitre, respectivamente.

«Soy un niño de 9 años autista que habla de autismo» , se presenta Ian, siempre acompañado de su madre, Marlene Florencia. Precisamente ella ha sido quien ha contado la historia del menor: «Cuando nos dieron el diagnóstico, Ian tenía 3 años» . Hasta ese momento, señala, «tenía un desarrollo normal», aunque no había dicho ni una sola palabra, por lo que sus progenitores lo llevaron a terapia.

Una tarde, cuando su madre fue a recogerlo, se dio cuenta de que Ian «comenzó a repetir los diálogos de las publicidades que veía en la televisión». Entonces, lo llevó a otro especialista, que dio con el diagnóstico: «Presenta signos del espectro autista» , anotó en un papel. Un mazazo para sus padres, llenos de dudas y preguntas en esos momentos.

» A mí me hubiese servido mucho que hubiese habido otro Ian que contara lo que le pasaba , para así poder entender lo nos estaba sucediendo. El primer momento es negación, quieres que alguien te diga lo contrario, y no sabes cuál es el camino», comenta indignada Marlene.

Por eso, y tal y como explica Ian, » es muy importante hablar de esta condición , para que comprendamos algunas cosas que no entendemos y podamos ser mejores», explica el menor.

Y es que Ian y su familia no lo han tenido nada fácil. En el primer colegio al que Marlene se acercó para matricularlo, no quisieron hacerlo por tener autismo y tuvieron que buscar otro lugar. «Cambié dificultades por desafíos» , resume el chaval, que, peluche en mano, también muestra su decepción por las dificultades que tiene al relacionarse: «Quiero tener amigos, pero no sé cómo se hace, me cuesta mucho» .

Ian estudia cuatro idiomas, es fan del anime y de las charlas TEDx y su mayor su referente es la activista medioambiental sueca Greta Thunberg. Sobre su presente y sus planes de futuro, dice: «Activista e influencer ya soy. Me gustaría ser actor o un diputado o presidente» . De hecho, sobre lo primero, apunta a participar en una obra adaptada para personas con autismo e interpretada por un elenco que sea completamente de actores con su misma condición.

Ante todo, Ian sueña con un mundo más inclusivo , y de ello hace gala en sus redes y en sus intervenciones en los medios, donde da una auténtica lección al respecto.

De ello habla también en los dibujos que guarda en su cuaderno, donde traza una ciudad inclusiva que tenga espacios adaptados para personas con neurodivergencia.

Por todo esto y mucho más, Ian es muy querido en las redes sociales, completamente enamoradas de este niño que quiere -y seguro que lo consigue- cambiar este mundo o, por lo menos, hacerlo un poco mejor.

