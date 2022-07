«Quiero llevar mi música un poco a contracorriente del resto»

Entornointeligente.com /

Gabriel Mora Quintero, conocido artísticamente como Mora , es un cantante, compositor y productor musical puertorriqueño. Comenzó con su carrera en 2017, pero no fue hasta 2020 cuando su nombre saltó a las listas de éxitos con Una vez , colaboración que realizó con Bad Bunny.

Actualmente, tiene dos álbumes de estudio, Primer día de clases y Microdosis . Este último lo ha lanzado el pasado mes de abril, y en 20minutos hemos tenido la oportunidad de hablar con él, pasar saber más sobre su trayectoria en la industria y sobre su gira por España.

Para aquellos que no le conocen, ¿cuál sería la descripción que daría de usted mismo como artista? Soy una persona a la que le gusta experimentar sonidos nuevos, llevar mi música un poco a contracorriente del resto y tratar de no sonar como todo lo que está sonando por ahí.

¿Qué fue lo que le impulsó a adentrarse en la industria musical? Yo creo que muchas cosas. De pequeño los instrumentos, después, cuando salí de la escuela superior, mi primo era productor y yo lo veía trabajar. Se pusieron muchas cosas en el camino para que yo me inclinara más hacia la música.

Comenzó los estudios de Administración en la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo cree que sería su vida si hubiese continuado con la carrera? Muy aburrida. Realmente yo entré porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida en ese momento. En Puerto Rico, casi todo el mundo que está en eso de ‘no saber qué hacer’, entra a esta carrera y después decide qué quiere para su futuro. Yo creo que fue por eso por lo que me metí y por eso mismo también fue que no seguí.

¿Quiénes son sus referentes musicales? Tengo muchos. Yo soy una persona que siempre he escuchado y analizado todo. Pero si tengo que destacar algunos diría Don Omar, Arcángel y Wisin y Yandel. Aun así, yo lo veo más como ‘me gusta esto de este, me gusta esto del otro’ y no los pongo en una lista.

Microdosis es un disco con registros de música diferentes. ¿En qué se ha inspirado para hacer esta fusión? Realmente no voy pensando en eso, pienso en lo que me gusta. Me pones una pista, la siento y si me gusta, me complace y me llena, la saco. No estoy pensando en que necesito una canción de un género específico. Si es verdad que si ya has hecho un par de reggaetón dices ‘voy a irme por aquí ahora’, pero no lo hago para cuadrarlo, sino que hago lo que me haga sentir bien.

¿Le daba miedo arriesgar con diferentes estilos de música en un mismo disco por si no se entendía muy bien el concepto? No. Soy una persona que hago música para mí. Yo no puedo sacar música con la que no esté seguro o sacarla porque me estén pidiendo un tipo de género concreto. Prefiero hacer música que realmente sea para mí y cuando les llegue a ellos, yo estar tranquilo porque a mí me ha llenado y es lo que más me ha ayudado a crecer. La gente está esperando algo y hay veces que sí toca hacerlo y otras que no, pero me gusta sorprender de vez en cuando.

¿Por qué la palabra ‘microdosis’ para titularlo? Pienso que este disco es una mínima parte de lo que yo hago. Son 15 canciones en las que se encuentran muchas variantes. Estoy empezando, llevo apenas tres años, y considero que este álbum es esa ‘microdosis’ de lo que yo aporto al género como tal y lo que quiero enseñar a mis fans, un poco de lo que yo soy.

¿Cómo surgió la idea de este segundo álbum habiendo lanzado hace apenas un año el primero? Después de Primer día de clases no lancé música. Estuve un año sin sacar nada, solamente Volando Remix y algunas colaboraciones en canales de otros artistas que no eran mi plataforma. Por ello pensé ‘voy a sacar un álbum de 15 canciones que nadie ha escuchado porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien escuchó algo propio mío’.

¿En qué se diferencian estos dos álbumes? Primer día de clases fue un disco más novato, para probar y encontrarme a mí mismo como artista y qué sonido y canciones eran los que le gustaba a la gente. Y con Microdosis ya me encuentro, tengo más seguridad en la voz, más confianza en el estudio, puedo dejar de improvisar y ejecutar lo que tengo en mente, es un disco en el que sé lo que quiero hacer.

En su tema Escalofríos se escucha el estribillo de Labios compartidos . ¿Cómo fue la idea de meter esta canción de Maná en su tema? Cuando yo metí lo de Maná, la canción ya estaba hecha. Fue que la canción terminaba y se quedaba todo ese tiempo sonando la pista sola. Un día en el estudio, escuchando los temas, sentí que le faltaba algo y no sé por qué se me metió eso en la cabeza. Como estaban en el mismo tempo dije ‘yo creo que podemos hacer aquí una mezcla’. La bajamos de tono un poco, cayó perfecta y ahí se quedó. Nuestros managers lo hablaron y cuadraron todo para incluirla.

En su canción Ojos Colorau hay dos partes: una introducción reflexiva que da paso a la canción como tal. ¿Cuál es el motivo de esta unión? Hice primero la introducción. La pista tenía batería, pero realmente cuando entraba el instrumento, a mí no me llenaba y se las quité. Dejé solamente eso así y lo que pensé fue hacer una transición en la que hice otra canción, pero que sea diferente. La introducción es más lenta, más sentimental, y cuando cambia con la transición, lo lleve a otra cosa distinta, como un afro. Nunca había hecho una canción que fuese así, una transición a otra canción, me puse a experimentar y salió. Grabé un día una y otro día otra y fluyó perfecto.

A lo largo de su trayectoria ha realizado muchas colaboraciones, ¿cuál ha sido la que más ilusión le ha hecho hacer? Con Zion, es un artista que llevo escuchando desde bien pequeño, me sé todas sus canciones viejas y era fan de él. También con Arcángel, que colaboré con él en el tema En un avión , de mi primer disco. Son gente que te toca diferente porque les llevas escuchando desde niño y jamás te imaginarías que pudiera pasar. Grabar con Jhay Cortez o Bad Bunny, por ejemplo, que ya son mis amigos, es diferente.

¿Con qué artista o grupo le gustaría colaborar en un futuro? Con Don Omar, pero cuando tenga que pasar.

También es compositor y, entre otras canciones, la letra de El Makinón de Karol G es suya. ¿Cómo se siente al haber compuesto uno de los temas del año? Obviamente feliz. Pero realmente cuando yo hago estas cosas no les presto mucha atención. He escrito muchas canciones por ahí, pero no escribo a todo el mundo, solo a gente con la que ya tengo relación y confianza, podemos entrar al estudio y que sea más orgánico. No podría ir a una sesión con una persona que no conozco porque sentiría que me están usando como un ordenador. El componer no lo pongo por encima de mi carrera como tal.

¿Colaboraría con Bizarrap? He estado varias veces en su estudio, cuando estuvo Nicki Nicole y también cuando fue Duki a grabar. He hecho cosas, nada serio, pero cien por cien grabaría con él.

Ha estado de gira por España. ¿Cómo ha sido la acogida por sus seguidores? Genial, me encanta, ha sido increíble. No pensé que fueran a cantar tantas canciones y menos de un disco que salió hace unos meses, así que muy feliz y contento. Yo vivo en Puerto Rico, estoy al otro lado del mundo, nunca había venido a España a hacer gira y llegar y que te canten todas las canciones del show es impresionante.

En su concierto en la sala Shoko (Madrid), el youtuber Papi Gavi se puso a llorar de la emoción en varias de sus canciones. ¿Qué pensó de su reacción? Ya venía de un par de shows en los que dos o tres personas habían empezado a llorar. En mi país eso no pasa y cuando lo vi aquí pensé ‘por qué lloran’. Cuando vi y reconocí que era él, porque aquí es una figura, lo saludé, y cuando me di cuenta de que empezó a llorar no me esperaba, y menos de él. Después del concierto lo llevé al camerino para que se hiciera una foto.

¿A qué ciudad española le gustaría ir que no haya podido incluir en su visita? A Marbella.

¿Tiene alguna fecha prevista que aún no haya salido a la luz? Estamos terminando de confirmar, pero por ahora las que están en el cartel de conciertos.

¿Qué consejo le daría a aquellas personas que están comenzando en la industria musical? Les diría que no traten de imitar a nadie. Lo que está sonando ya está ahí y que si quieren llegar a ser alguien grande, no puedes tratar de ser otra persona ni sonar como otra persona. Que busquen su propio camino y se encuentren, y antes de tirarse a sacar música, que traten de ver qué quieren presentar y pensar si lo que están haciendo es algo diferente.

