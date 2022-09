«Quiero aclarar que este plan sí tiene ideología de género»

Entornointeligente.com /

Miguel Ortigoza se comunicó con Última Hora señalando que hubo una interpretación errónea sobre sus declaraciones en radio Monumental, con respecto a la inclusión de conceptos de la ideología de género en el proyecto de Transformación Educativa, que está siendo impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y que es cuestionado por diversas organizaciones.

«Quiero aclarar que hubo una mala interpretación de lo que he dicho (en Monumental), porque realmente el Plan de Transformación Educativa, por lo menos hasta los últimos materiales que tuvimos a la vista, tiene elementos de ideología de género de punta a punta a través de los ejes transversales que incluyen el proceso. Puedo decir y reitero: el Plan sí tiene categóricamente ideología de género», remarcó el integrante del Comité.

Los ejes transversales cuestionados por las organizaciones de padres son inclusión, interculturalidad y enfoque de derecho, «que tiene relación directa con la ideología de género», aseguró.

Terminología Ortigoza agregó que este tipo de ideologías justamente se incorporan a los proyectos a través de la transformación del lenguaje, es decir, que no hace falta que el concepto o el término sea colocado en forma explícita para que su aplicación se concrete. Añadió que algunos niegan estos contenidos o dicen que no existen solo por desconocimiento de este tipo de literatura.

«Expliqué en la entrevista con Monumental que uno de los mecanismos para la introducción de la ideología de género es la transformación del lenguaje, es decir, a través del cambio del significado de las palabras o la creación de palabras asociadas que tienen detrás un plan o contenido asociado, que no se revela con la simple lectura, a no ser que uno tenga el conocimiento específico de la literatura que está respaldando», apuntó.

Como ejemplo mencionó que sacaron el término «comunidad de aprendizaje»; sin embargo, en varias partes del proyecto se sigue conservando la esencia de dicho concepto al colocar la sociedad por delante de la familia, «colocando la sociedad como parte encargada de educar a los hijos, mientras que el esquema educativo debe ser a través de la llamada comunidad educativa claramente definida en la Ley General de Educación», indicó, añadiendo que se trata de diferencias sutiles pero reales.

«Hay malestar» Para el integrante del Comité, es necesario primeramente ponerse de acuerdo sobre el significado de calidad educativa, «a qué llamamos mejora y calidad». Apuntó que con la aprobación de este tipo de proyectos «se abren las puertas» a la violación de la patria potestad y a los llamados «nuevos derechos» con alto contenido ideológico más que de calidad educativa.

«Estamos a favor de una mejora y de la necesidad de una calidad educativa, pero tenemos que definir su alcance, se debe realizar un diagnóstico serio primero. Ahora hay un malestar generalizado de los padres, porque no estamos de acuerdo con el diagnóstico, por más de que el MEC lo diga, creemos que no hay claridad y que no se han agotado las instancias. Ahora el proceso es participativo solo para validar y no para permitir influir o aportar. Hay un descontrol con respecto al contenido, y ahora no se sabe cuál es el material que se usará o analizará realmente. Y esto ha sido una constante porque el proceso no se sujeta a una autoridad real del Comité Estratégico. Se debería parar el proceso, dar participación al Conec y que el proceso sea controlado por los padres», concretó Ortigoza.

