¿Quieres viajar con tu mascota? En balneario de Paracas seis hoteles ofrecen alojamiento

Entornointeligente.com /

Eduardo Jaúregui, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), reveló que en el balneario de Paracas existen al menos seis 6 hoteles «Pet Friendly» o alojamientos que admiten mascotas y brindan mayores facilidades, tanto a los turistas como a sus engreídos que pueden disfrutar también de la brisa y el sol. [Lea también: Destino favorito: Paracas espera recibir a 30,000 visitantes en feriado de Fiestas Patrias ] Cada mascota tiene que pagar un adicional que oscila entre 25 soles y 100 soles por noche para poder acceder al lugar donde se aloja su dueño y poder pasar la noche juntos como si estuvieran en casa. Jáuregui expresó que es una nueva oferta que se ofrece al turista que busca recorrer Paracas junto con sus mascotas como lo hacen en sus ciudades de origen. «En la región Ica hay 10 hoteles Pet Friendly y en la ciudad de Paracas son 6 los que dan alojamiento con mascotas y eso es bueno porque se satisface las necesidades de los visitante que no pueden dejar a sus engreídos en casa cuando salen en viaje de esparcimiento», explicó. [Lea también: visita Paracas y disfruta de uno de los 50 lugares más bellos del mundo ] De acuerdo a las posibilidades en un hotel de 4 estrellas la tarifa por noche alcanza unos 30 dólares y la mascota está autorizada a dormir en la habitación, pasear por los diversos ambiente pero no puede ingresar a las áreas comunes como los comedores. En otro hotel de 2 o 3 estrellas la tarifa es de unos 30 soles y se exige que la mascota siempre esté acompañada por una persona adulta para su cuidado y use correa para tener bajo control a la mascota. Cualquier tipo de can es recibido pero que no exceda los 8 0 15 kilos(según el alojamiento) como máximo de acuerdo a las reglas dispuestas por el hotel. En un hotel brindan cama, bebedero y vasija para las galletas y la persona a cargo o responsable de la mascota se encarga de limpiar las excretas de cada animalito. Eso sí, están prohibidos de dormir en la cama y es preferible que los dueños de las mascotas lleven la cama de los engreídos que pueden recorrer diversos ambientes del alojamiento. «Es una nueva manera de tratar bien la turista en Paracas y darles la opción que puedan venir con sus mascotas porque muchas veces no tienen con quien dejarlas», expresó finalmente Jaúregui Cabrera. (FIN) JCB/MAO JRA Más en Andina: La @PoliciaPeru recupera el tránsito en vía Iquitos-Nauta bloqueada por transportistas https://t.co/OmHuvdp29n pic.twitter.com/dz1w4Utn5G

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 Publicado: 20/7/2022 Noticias Relacionadas Arequipa y Áncash son las regiones con mayor incremento de contagios de covid-19 «Es necesario potenciar las exportaciones de nuestras regiones» [Entrevista] Congreso: declaran de interés nacional la creación de distritos en diversas regiones Regiones Arequipa, Huancavelica y Lima no acatan paro de transportistas de carga pesada Ingemmet identifica 105 fallas geológicas activas en las regiones de Moquegua y Arequipa Poder Judicial crea cuatro juzgados de paz en centros poblados de tres regiones

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com