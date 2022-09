¿Quieres sentirte en el paraíso? Visita la Reserva Nacional Tambopata en su 22 efeméride

Entornointeligente.com /

Creada oficialmente el 4 de setiembre del 2000 mediante Decreto Supremo N° 048-2000-AG , la Reserva Nacional Tambopata se ubica al sur del río Madre de Dios, en los distritos de Tambopata e Inambari de la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. Importancia biológica Con una superficie total de 274 690 hectáreas, la Reserva Nacional Tambopata alberga una megadiversidad biológica , que en fauna se expresa en 648 especies de aves, 1 000 de mariposas y 108 especies de mamíferos. Lea también: Serfor aprueba Plan Nacional de Conservación del Jaguar 2022-2031 En el diagnóstico del proceso de elaboración del Plan Maestro de la Reserva Nacional Tambopata se reportaron 1,713 especies de flora , pertenecientes a 654 géneros de 145 familias. Una riqueza natural que la ha convertido en fuente importante de desarrollo sostenible para sus comunidades aledañas. La presencia de este importante espacio natural protegido genera procesos de conservación que aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y del paisaje. La cuenca del río Tambopata presenta uno de los mayores índices de diversidad biológica en el mundo. Entre sus ecosistemas más comunes se encuentran los aguajales , los pantanos, los pacales y los bosques ribereños, cuyas características físicas permiten a los pobladores locales el aprovechamiento de los recursos naturales. Se ubica además de manera contigua al Parque Nacional Bahuaja Sonene que la rodea íntegramente por el sur, formando con este una unidad de protección de alta importancia para el país. Lea también: Reserva Nacional Tambopata es reconocida como destino seguro y sostenible La conectividad existente con las áreas naturales protegidas del departamento (la Reserva Comunal Amarakaeri y los Parques Nacionales Alto Purús y Manu ) y los de la vecina Bolivia, sustenta la existencia del propuesto corredor biológico Vilcabamba-Amboró. La Reserva Nacional Tambopata alberga hábitats principalmente acuáticos que son usados como paraderos de más de 40 especies de aves migratorias transcontinentales. En la reserva nacional se protege importantes especies consideradas en vías de extinción y le ofrece al turismo un destino privilegiado para la observación de la diversidad de flora y fauna silvestre. En la zona de amortiguamiento se encuentran las comunidades indígenas de Palma Real, Sonene e Infierno, pertenecientes al grupo etnolingüístico Ese’Eja ; y la comunidad nativa Kotsimba del grupo etnolingüístico Puquirieri . Lea también: Reforzarán protección de áreas naturales protegidas y de comunidades que las habitan Rutas turísticas El destino turístico más visitado es el lago Sandoval, ubicado en la cuenca del río Madre de Dios. Este espejo de agua de 127 hectáreas está rodeado de palmeras repletas de guacamayos y se encuentra a solo media hora por río de Puerto Maldonado. En sus aguas, que pueden ser recorridas en botes de paseo que alquilan los pobladores locales y los albergues, habita una numerosa familia de lobos de río a la que se le aprecia cazando y acicalándose sobre los troncos. También hay una torre observatorio para una vista panorámica. En la cuenca del río Tambopata , aguas arriba, existen otros lagos importantes, tales como Cocococha , a dos horas de Puerto Maldonado y también con presencia de lobos de río; y Sachavacayoc , ubicado a tres horas de Puerto Maldonado donde existe un área de campamento para pasar la noche. Surcando el río Tambopata se encuentra la quebrada El Gato con su caída de agua. Muy cerca de allí están los rápidos de Baltimorillo . Los atractivos característicos de Tambopata son las colpas que se hallan en la orilla de los ríos reuniendo a cientos de aves como guacamayos, halcones y loros, ofreciendo un espectáculo de color y sonido espectacular, en especial entre las 05:30 y 9:00 am. De hecho, la Reserva Nacional Tambopata es uno de los mejores lugares en el mundo para la observación de aves , destacando en todas las ediciones del Global Big Day . En las colpas de monte o de tierra adentro acuden, generalmente de noche, mamíferos como sajinos, huanganas y sachavacas. Las colpas Chuncho y Colorado están ubicadas en la margen izquierda del río Tambopata. Esta última se considera la más grande colpa en toda la Amazonía peruana . Dentro de la Reserva Nacional Tambopata se ha identificado diversos lugares con varias colpas y con diversas playas donde, además, se puede apreciar caimanes, sachavacas, ronsocos y otras especies. Lea también: con uso de drones refuerzan monitoreo en la Reserva Nacional Tambopata Turismo inclusivo La Reserva Nacional Tambopata es una de las primeras en el Perú en impulsar una propuesta para ampliar su oferta turística e incluir a todos los sectores de la población , incluyendo a personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños pequeños. El sendero tiene un largo de 2,800 metros. Parte del puesto de control de la Reserva Nacional de Tambopata, sobre el río Madre de Dios, y llega hasta el muelle de embarque del lago Sandoval . En agosto de 2019, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) inauguró una pasarela elevada de madera, que ha permitido reducir el tiempo, de tres horas a 45 minutos. Además, la vía cuenta con señalética interpretativa; zonas de embarque y desembarque en sus puntos de partida y llegada. Lea también: ¿Qué es el turismo sostenible, cuáles son sus principios y dónde se practica en Perú? Safe Travels y Top 100 Green Destinations El 8 de julio de 2021, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) otorgó a la Reserva Nacional Tambopata el sello internacional Safe Travels que lo certifica como un destino bioseguro para el turismo en esta coyuntura de pandemia debido al covid-19. Tres meses después, el 27 de octubre de 2021, la Reserva Nacional Tambopata recibió del Mincetur la certificación Top 100 Green Destinations , que distingue a esta área natural protegida como un destino que presenta acciones encaminadas a cuidar y respetar el ecosistema, así como también, a no generar daños en la cultura local y el ambiente. Aprovechamiento sostenible En la Reserva Nacional Tambopata se desarrollan desde hace varios años actividades sostenibles como el turismo de naturaleza, el aprovechamiento de la castaña , el cacao , el aguaje y otros productos no maderables a través de planes de manejo que benefician a miles de familias de este departamento amazónico. Lea también: Premios Verdes galardona proyecto que impulsó el hallazgo de nuevas especies en la Reserva Nacional Tambopata Ruta segura El 22 de julio de 2021, el Indecopi presentó la Ruta segura Tambopata , guía informativa virtual que promueve los derechos de los turistas nacionales y extranjeros, así como las obligaciones de los proveedores de servicios turísticos, transporte, hospedaje y restaurantes, con el propósito de contribuir con la reactivación de la economía regional que recupera sus actividades, tras más de un año de emergencia sanitaria debido a la pandemia del covid-19. Con este importante producto, que surgió del trabajo que viene impulsando la Oficina Regional del Indecopi en Madre de Dios, no solo se protege y defiende al ciudadano consumidor en todo el Perú, según lo que dispone el Código de Protección y Defensa del Consumidor, sino que incentiva los servicios formales en una de las rutas más emblemáticas del país que tiene como principal atractivo el lago Sandoval. Centro de Interpretación A inicios de diciembre de 2021 fue inaugurado el Centro de Interpretación del Puesto de Vigilancia y Control Sandoval de la Reserva Nacional Tambopata. El Centro de interpretación tiene más de 20 paneles interpretativos, 3 zonas de juego y una caseta de bienvenida, todos ellos conectados con un sendero elevado para un adecuado desplazamiento por quienes lo visitan. Este proyecto se realizó gracias al trabajo de Sernanp y la Sociedad Zoológica de Francfort (FZS). Este centro interpretativo está a disposición de los turistas nacionales y extranjeros que visitan el lago Sandoval, y contribuye a desarrollar actividades de educación ambiental con escolares, profesores y universitarios del departamento de Madre de Dios. (FIN) LZD/MAO También en Andina: ?? Abren postulación a fondo para proteger biodiversidad en corredor Cóndor Kutukú https://t.co/hRCtmzs0i0 El innovador fondo propone perspectiva de paisaje con varios componentes de conservación en la frontera Perú-Ecuador. pic.twitter.com/VK9fD0Fp9o

