¿Quieres saber si le gustas a tu chico?

La Rosa te cuenta sus claves para identificar si lo tienes en tus manos

Si quieres saber si a un hombre le gustas en la cama es importante que nos fijemos en su comportamiento cuando estamos en pleno acto sexual. Tienes que saber que existen algunas señales que nos indican que, efectivamente, está disfrutando de la experiencia. Por ello, a continuación vamos a descubrirte algunas de las más evidentes que pueden ayudarte a responder a tu duda.

Te habla cuando haces el amor

Con esto no nos referimos que empiece a explicarte cosas de su día a día sino que, más bien, cuando estás en la cama no puede reprimir el deseo de decirte cosas bonitas o frases que realmente le salen de dentro. Por ejemplo, puede decirte “me encantas”, “te quiero”, “eres preciosa”, etcétera, todas estas palabras lo que te están comunicando es que, además de estar enamorado de ti, está disfrutando muchísimo de este momento de intimidad.

Besos profundos y apasionados

Los besos son claros indicadores de los sentimientos y la pasión de una persona. Por eso, si te fijas en el tipo de besos que te da cuando estáis haciendo el amor, podrás averiguar si realmente le gustas en la cama o no. Normalmente, cuando un hombre está excitado y pasándolo bien lo expresa dando besos muy apasionados y muy profundos. Además, no dejará de besarte, no solo la boca, sino el cuello, el cuerpo, etcétera.

Te mira a los ojos

Otra de las señales para saber si a un hombre le gustas en la cama es que te fijes en su mirada. Como bien reza el dicho, “La mirada es el espejo del alma” y, por eso, sus ojos podrán revelarte si está disfrutando o no. Si te busca la mirada, si te mira directamente a los ojos mientras estáis teniendo relaciones, entonces es que entre vosotros hay una profunda complicidad y una fuerte conexión.

