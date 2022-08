¿Quieres intercambiar algún libro?

Entornointeligente.com /

¿Tienes algunas novelas que has leído y se ‘mueren’ en un librero? ¿O tal vez busques un título que ya no está a la venta en librerías? ¿O quizás la situación económica limite tu acceso a lo que llaman ‘literatura regular’? Es decir, que no son libros de material educativo. Sea cual fuere tu caso, te puede interesar acudir a Ágora Mall los días 20 y 21 de este mes, donde sdq.lee organiza un intercambio de libros. Llevas un libro (de literatura ‘regular’) y puedes adquirir otro por solo 50 pesos. ¿No llevas libro? Tienes la posibilidad de comprar uno usado por 100 pesos. Eso sí, el libro que lleves ha de estar completo. No puede faltarle ni una hoja, ni la portada. Ah… también habrá venta de libros nuevos, tazas y separadores de lectura.

Jóvenes impulsan la lectura

‘Los jóvenes no leen’. Es la idea que prima a nivel general. ¿Leían más los jóvenes de generaciones pasadas? No hay estadísticas que lo afirmen o nieguen. El asunto es que, para mi sorpresa, me he encontrado con jóvenes que además de leer impulsan la lectura a través de sus redes sociales. Y tienen numerosos seguidores. Un ejemplo: Yanibel Luna Durán, estudiante universitaria que forma parte de los Periodistas por un Año en el Listín. En su IG personal cuenta con 16,300 seguidores. En su IG entrelibrosrd, donde comenta los libros que lee –libros físicos, sí, en papel- tiene 601. Estoy segura que con sus publicaciones muchos de esos seguidores se habrán sentido estimulados a leer. Si la gente joven lee, los libros no desaparecerán, como en ocasiones han pronosticado los agoreros.

Joven proyecta la historia dominicana

Asombra por igual descubrir a un joven de 24 años proyectando en las redes momentos de la historia dominicana. Casi cada día Carlos Manuel Ruiz Fernández, de 24 años, publica un tema. Para esto tiene el IG reviviendoloshechos01, con 2,046 seguidores. No solo cuenta acerca de hechos patrióticos, siempre acompañados de imágenes, sino que informa sobre personajes, algunos típicos como Chochueca, da a conocer edificios, etcétera. Busca y rebusca en libros para llevar conocimiento a quienes leen lo que escribe.

Libros de suspenso, novela negra…

Los amantes de la literatura negra, o sea la novela de suspenso, estamos de plácemes. Recién llegaron varios libros de este tipo de a Cuesta Libros. O como mejor la conocemos: Librería Cuesta. De estos compré tres: ‘Una ofensa mortal’, de Louise Penny; ‘El caso Alaska Sanders’, de Joël Dicker; y ‘El juego de los crímenes perfectos’, por Reyes Calderón. En dos días me leí el de Louise Penny, un libro con más de 500 páginas, de la serie que gira en torno al inspector Armand Gamache. ¿Cómo llegan las huellas parciales del inspector al arma de un crimen si él ni siquiera la ha tocado? Lectura apasionante.

