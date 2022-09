¿Quieres aplicarte Botox? Estos son los riesgos de no acudir con profesionales de la medicina estética | Salud | La Revista

Entornointeligente.com /

En los últimos años, la medicina se ha visto afectada por mucho intrusismo y los profesionales de la estética no se escapan de esta realidad, es por eso que hay que estar alerta a la hora de acudir a cualquier consultorio a inyectarse tratamientos de botox.

En España, un juzgado determinó que es un delito que las personas que no cuenten con credenciales realicen tratamientos de medicina estética, ya que ponen en riesgo la salud de los pacientes, en Francia también hay una ley que prohíbe el intrusismo.

A qué edad se recomienda aplicarse bótox

Los médicos expertos en el tema saben tratar los efectos secundarios que pueden aparecer. Por qué acudir a un especialista para inyectarse Botox La doctora Virtudes Ruiz, presidente de la Asociación Murciana de Medicina Estética, sostiene que los médicos especializados son los recomendados para estos tratamientos, ya que cuentan con conocimientos adquiridos durante seis años de carrera y cuatro o cinco de especialización.

«Los médicos realizamos una historia clínica para detectar posibles anomalías que nos impidan realizar determinados tratamientos. Tenemos conocimiento exhaustivo de la anatomía de la zona, de las propiedades del producto y de la técnica empleada», dijo Ruíz al diario El País.

Ventajas de acudir a los médicos Los médicos expertos en el tema saben tratar los efectos secundarios que pueden aparecer. «Somos los únicos que tenemos en nuestras manos las herramientas para hacerlos, medicación incluida», aseguró la doctora Petra Vega, tesorera de la Sociedad Española de Medicina Estética, al diario El País. Además, son los médicos los que pueden garantizar el producto que se infiltra (bótox, ácido hialurónico), porque es el único que legalmente lo puede comprar en una farmacia o laboratorio El médico es quien tiene la responsabilidad civil, médica e incluso monetaria que garantiza que está respaldado ante cualquier problema que tenga, las demás personas no tienen esa responsabilidad. Riesgos de la mala praxis al inyectar Botox Lo más peligroso de este tratamiento es que lo aplique quien no debe o no sabe hacerlo. Falta de expresividad. Esta es la creencia más extendida sobre el Botox y siempre está causada por la mala praxis. Este tratamiento requiere la experiencia y la profesionalidad de un médico calificado. Deformación de las áreas inyectadas. Alergias a la toxina, que un profesional sabría como tratar y detectar antes del procedimiento. Te recomendamos estas noticias ¿Por qué Cristiano Ronaldo se inyecta bótox en la zona genital?

