Quieren sacar al Pres. electo de la Gimnasia

Entornointeligente.com / Dos Notas sueltas. N°1) La atleta del Judo, Mirian Roper, que compite en los 57 kilos, participó en la Gran Prix de Antalya, Turquía, del 5 al 7 de abril 2019. Compitieron 479 atletas de 75 países. En su prueba participaron 74 atletas. A Roper le tocó la pelea N°27 contra Wen Zhang de China, y perdió 1-0 quedando eliminada. Medalla de oro. Julia KoWalczyk, (Pol). Plata: Kaja Kajzer, (Slo). Las 2 de bronce: Wen Zhang, (Chn) y Mariia Skora, (Ucr). En los 63 kgs, oro, Maylin Del Toro Carbajal, (Cuba). #7), Alexia Castilhos, (Bra). En los 70 kilos, presea de plata, María Portela (Bra), y 1 de bronce, Elvismar Rodríguez, (Ven). En los 78 kilos, medalla de plata, Kalierna Antomarchi, (Cuba). #5), Nefeli Papadakis, (Usa). En +78 kilos, plata, Beatriz Souza, (Bra). En la rama masculina, no hubo presea de oro. Rafael Buzacarini, (Bra), ganó medalla de plata en los 100 kilos, y su paisano Leonardo Goncalves, (Bra) fue #5. En los 81 kilos, Antoine Fortiere-Valores, (Can), ganó medalla de bronce. #5), Leonardo Goncalves, (Bra). Nota N°2). Llegó la etapa de las medallas en el ‘CP’ clasificatorio para los 18° JP de Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto 2019. La etapa clasificatoria en Managua, Nicaragua, fue como una especie de ‘baratillo’ disfrazado, pues, clasifican 8 atletas que ganan su 1ª pelea aunque no gane medalla, automáticamente tiene boleto para Lima. Ese fue el caso de Orlando Martínez, (Pan), en los 60 kgs,, al derrotar por puntos 3-2 a Justin Gómez, (Pto Rico). Un sector de la prensa sin investigar, ipso-facto, remató contra Pandeportes por haberle quitado el aporte económico. Fue con justificada razón. Martínez, no participó en los 23° JCC, Colombia 2018. No ganó nada en los Juegos Odesur, tampoco en los JB de Santa Marta, Col., y los JCA en Managua, 2017, por lo que le suspendieron el apoyo. Llegó la etapa final, el de las medallas en este certamen clasificatorio. En los 69 kgs donde está la ‘super-estrella ‘de Panamá, Ateyina Bylon le tocará medir fuerzas contra Rashida Ellis, (Usa), que derrotó 5-0 a Miriam Da Silva, (Can). En los 75 kgs, donde Bylon esquiva a las de USA, peleará Noemí Graham por la de oro, que derrotó por RSC a Freidly Ramírez, (Nic). En la rama masculina Cuba luce fuera de serie en muchas divisiones.

Tema de hoy. No recuerdo haber visto una Administración del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), tan deficiente e inepta como, la que ha manejado esta Institución en la Presidencia de Juan Carlos Varela. Me refiero a Roberto ‘Bob’ Arango, y ahora Mario Augusto Pérez, y una Junta Directiva de Pandeportes, que en este espacio he calificado de ‘Tigre’ de Papel, y un Contralor General del país, pese a tener un representante en la JD del Consejo, no ha podido poner orden, en la Institución, y menos con el COP, Fed. Asociaciones Dep. etc. Las elecciones para renovar las Fed. Asociaciones Dep. y todos los organismos de base, se hace el base a un Padrón Electoral Publicada en la Gaceta oficial. El DG. expide una Resolución reconociendo las JD electas conforme el Padrón, etc. También uno de sus funcionarios supervisa todas las elecciones. Cuenta con una ‘DT’ de Deportes, y Dep. de Asesoría Legal. Es por ello que no alcanzo a entender que se dio la elección de la Federación de Gimnasia, supervisada por un delegado de Pandeportes, y aprobada por el ‘DG’ Mario Pérez, que el elegido y nuevo presidente, es Jaime Pérez, que todos reconocieron como el nuevo Presidente de Federación de Gimnasia, y por todo el país está circulando tweets, etc., que este servidor quisiera que fuera un ‘Fake News’, de una COMISIÓN-TRIPARTITA, integrada por Camilo ‘Madurito’ Amado, ‘El Cacique’ Pérez, DG de Pandeportes, y en forma sospechosa el SD General, Alberto Guerra. El trasfondo es hacer una nueva elección y destronar a Jaime Pérez, que quizás se le fue la ‘lengua’ con unos comentarios, pero no es causal para permitir que retorne el nepotismo a la Gimnasia, con Camilo y su distinguida esposa. Se ha estado celebrando según la nota que está circulando, reuniones en el interior haciendo cambios de directivos. El único, repito, el único con experiencia de sobra el Proceso Eleccionario en Pandeportes es Hermes Ortega, (padre). Aunque también ha tenido sus fallas, sabe que esto proceso es ilegal y se lo debe aconsejar al DG de Pandeportes, Mario Pérez, que parece que siempre es convencido por el Judas y Megalómano del Olímpismo Panameño, que borró el apellido Varela que usó por 4 años, y ahora se le pegó a un familiar de Nito Cortizo del PRD. Que por lo menos deje el cargo, con un poco de solvencia ética. También le aconsejo a Alberto Guerra, que se rumora que tiene interés personal en esto, que abrirá el paso para hacer lo mismo con las Elecciones de los Bolos.

LINK ORIGINAL: La estrella

