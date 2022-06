«Quieren apropiarse» del club Parque del Plata, asegura el presidente de la institución

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Continúa la polémica por el juicio por desalojo que lleva adelante la Intendencia de Canelones contra el club Parque del Plata . El centro de la discusión es un comodato -o la falta de uno-, ya que la construcción de la sede se hizo sobre tierras que son públicas. Ahora, el presidente de la institución deportiva, Michel Casadei , redobló la apuesta y apuntó contra Pedro Irigoin, actual director general de Administración de la intendencia canaria.

Casadei aseguró a El País que el jerarca departamental «miente» al decir que el consejo directivo no tiene autoridad. El presidente dijo que, «como nunca vio los libros de las elecciones», no puede afirmar tal cosa. En ese sentido, recordó que las veces que la comuna se ha dirigido al club lo ha hecho en calidad de los puestos que los directivos ostentan.

«Cuando la intendencia se dirige hacia el presidente, y todos los comunicados se dirigen a la comisión directiva (…), ¿no están asumiendo que hay una? ¿O con quién han estado hablando?», comentó Casadei.

Por otra parte, dijo que desde el lado de la comuna hay un «tema político», y afirmó que con los únicos gobiernos que han tenido problemas son con los del Frente Amplio . El partido político está en el poder en Canelones desde 2005, cuando asumió Marcos Carámbula .

MIRA TAMBIÉN Las dos versiones sobre el club de fútbol que Orsi quiere desalojar en Parque del Plata Casadei indicó que no le «echa la culpa» de la situación al intendente actual, Yamandú Orsi . No obstante, señaló que el jefe de la comuna participó de una audiencia pública en Parque del Plata donde estaban las autoridades del club. Y que luego le pidió una reunión hace tres meses pero, desde ese entonces, no le «ha respondido nunca un mensaje». Y añadió: «No tenemos forma de llegar a un diálogo porque no lo permiten».

«Quieren todo. Quieren instalarse adentro de algo que hicieron los socios y los vecinos, y quieren apropiarse de algo que no es de ellos. Han querido continuamente ensuciar el terreno al decir que no tenemos nada», pero la institución «está funcionado y en regla», agregó.

El martes, Irigoin explicó a El País que las discusiones entre la intendencia y el club comenzaron cuando, desde la institución deportiva, decían que existía un comodato «supuestamente» por 99 años. Como no apareció el documento, se les planteó la posibilidad de generar uno. Pero, «no había voluntad de formalizar un vínculo». Después de idas y vueltas, decidieron ir a la Justicia ante la falta de documentación y por la constatación de irregularidades.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com