Quiere volver a ser la de antes

Paysita, yo antes era bien fogosa, pero con el tiempo eso se me ha ido muriendo. A veces me siento mal, porque he dejado de ser la misma mujer divertida que me gustaría ser y también, estar al 100% para satisfacer a mi pareja ¿Cómo puedo recobrar el deseo sexual?

Conviene analizar las posibles causas. Si bien la relación con la pareja puede ir bien, hay elementos que te podrían estar distrayendo. No descartes el buscar ayuda profesional.

Un factor que puede estar jugando en tu contra es la comparación. No necesariamente es un problema si la persona está satisfecha, pero a veces te podrías estar comparando con la cantidad de sexo que otros dicen que tienen. Si la cantidad de encuentros te funciona a ti y a tu pareja, lo demás no importa.

Otro tipo de problema tras esta anorgasmia puede ser el dolor en la penetración. Eso se puede tratar con terapia, con o sin pareja. dice. Los especialistas te pueden explicar las técnicas de masturbación o cómo probar cosas con la pareja sexual, afinando hacia dónde va la duda. Hay muchas mujeres que no se han masturbado y no saben qué pasa en su cuerpo, tanto cuando están solas como con otra persona.

La supuesta lentitud de las mujeres viene dada por la comparación entre la respuesta sexual del hombre y de la mujer, tomando como modelo la del hombre. El tiempo que se tarde en llegar al orgasmo depende del grado de deseo, de la capacidad de excitación y también de la adecuada estimulación, y no tanto de ser hombre o mujer. Además, el hecho de ser más rápida o más lenta no está relacionado con la intensidad del orgasmo ni tampoco con la satisfacción de la relación sexual.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

