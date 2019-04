¡Quiere novio! La actriz Charlize Theron está soltera y disponible para todo

Entornointeligente.com / Charlize Theron , es una mujer atractiva, inteligente y divertida, sin embargo, a sus 43 años, no encuentra ningún “valiente”que este interesado en salir con ella. LEA TAMBIÉN: Bill Cosby llegó a un acuerdo con dos mujeres que lo acusaron de abuso sexual La ganadora de un Oscar, le confesó a un medio estadounidende, que encontrar una cita romántica no es tan fácil como parece. ” He estado soltera durante 10 años . Estoy soprendentemente disponible”, mencionó. Theron reconoció que el problema ha sido que es una mujer fuerte en una industria masculina . “No sé ni como me contestan. Les asusto. Es que hay que ser valiente para sentarse delante de mi”. Publicidad Aunque resultó exagerado mencionar que lleva una década soltera, la rubia oriunda de Sudáfrica sí tuvo su última relación hace tres años, cuando en 2015 dio por finalizado su noviazgo con el actor Sean Penn, de 56. La guapa actriz es madre de dos pequeños, Jackson, de siete, y August, de tres. “Adoro a mis hijos. Nadie me hace reír como ellos. Me han cambiado la vida. Pero a veces estoy que me quiero morir. Menos mal que tengo una madre que vive en la misma calle y le encanta hacer de abuela”, mencionó.. Contenido Premium: 0LINK ORIGINAL: La Critica

