Quienes son y cómo se elegirá a los candidatos para suceder a Theresa May en Reino Unido

La Primera Ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que dimitirá el próximo 7 de junio. Tras su sentido discurso a las afueras de Downing Street 10, se ha desatado una encarnizada contienda para sucederla como líder del Partido Conservador y primer ministro.

Según informó su colectividad, el nombre del o la sucesora se dará a conocer antes del inicio del receso estival en el Parlamento, previsto para el 20 de julio . Siguiendo esa línea, el partido aseguró que los candidatos finalistas se determinarán a finales de junio, para que los miembros puedan “reunirse con ellos, cuestionarlos y emitir sus votos a tiempo”.

Noticias relacionadas Theresa May anuncia que dimitirá el 7 de junio tras no lograr sacar adelante acuerdo por el Brexit Alemania toma con “respeto” la decisión de May y subraya la importancia de un “Brexit” ordenado La normativa de los conservadores establece que los candidatos que quieran postularse para el puesto deben contar con el apoyo de al menos dos diputados de la formación. De lograrlo, pasarán a integrar la lista final de aspirantes, la cual se irá reduciendo mediante una serie de votaciones, en la que participarán solo los conservadores parlamentarios. Cuando queden solo dos candidatos, podrán votar todos los miembros del partido y quien gane se convertirá en líder de los “tories”. Como son fuerza mayoritaria en el Parlamento, también se definirá al próximo primer ministro.

En caso de que solamente se presentara una persona a la carrera por la sucesión, esta sería automáticamente la elegida, sin necesidad de pasar por votaciones. Sin embargo, parece muy poco probable que ocurra. Estos son los n ombres más destacados de una lista de contendientes que se prevé crecerá en los próximos días.

Boris Johnson Ex alcalde de Londres y ex ministro de Relaciones Exteriores de May, no oculta su deseo por ocupar la jefatura del Gobierno. Carismático, con gestos exagerados y declaraciones altisonantes, Johnson (54) es uno de los políticos más conocidos y se cree que goza de fuerte respaldo en la base conservadora.

Políticamente hábil, fue un dirigente crucial de la campaña por el Brexit en 2016. Tras el referéndum, no postuló al liderazgo y May lo incorporó posteriormente a su gabinete. Sin embargo, renunció a la cartera de Exteriores en julio del año pasado criticando los planes de la Primera Ministra sobre el Brexit. Desde entonces se convirtió en uno de sus más feroces rivales en el Partido Conservador.

Jeremy Hunt Canciller británico, fue el primer miembro del actual gobierno en anunciar sus intenciones de suceder a May, luego de que ésta informara sobre su salida. Ha ejercido diversos puestos, como el liderazgo por seis años del Servicio Nacional de Salud (NHS), y desempeñó funciones importantes en la elogiada producción de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Noticia relacionada Canciller británico confirma su intención de participar en carrera para suceder a Theresa May Durante su gestión en el gabinete ha tratado de promocionar su imagen de partidario acérrimo del Brexit con declaraciones provocadoras, a pesar de que en el referéndum de 2016 votó por la permanencia. Decepcionado por lo que considera una actitud “arrogante” de Bruselas, recientemente llegó a comparar al bloque con la Unión Soviética . Aunque estas palabras le costaron fuertes críticas de gobernantes europeos, también lo hicieron ganar varios partidarios euroescépticos en su partido.

Dominic Raab Fue secretario del Brexit por poco tiempo , de julio a noviembre, cuando renunció debido a sus diferencias con May. De 45 años, ha sido un crítico enérgico de la actual jefa de Gobierno por la manera como encaró el proceso de salida.

Admirador de la difunta Primera Ministra, Margaret Thatcher, muchos lo consideran un hombre serio y formal, y un astro en ascenso . Hoy tiene la esperanza de que su incansable promoción de la salida de la UE lo lleve a finalmente a Downing Street 10.

Sajid Javid A diferencia de muchos de sus rivales, el secretario del Interior no proviene de una familia de élite. Es hijo de inmigrantes paquistaníes, y su padre era conductor de buses. Tuvo éxito en su carrera de banquero en Chase Manhattan y Deutsche Bank, antes de dedicarse a la política y obtener un puesto en el Parlamento en 2010.

Se ha mantenido fiel a May en estos meses de convulsión y podría erigirse como su sucesor natural , aunque muchos cuestionan si posee el carisma suficiente para ello. Últimamente ha tenido gran presencia con sus medidas enérgicas para impedir el arribo de embarcaciones de migrantes.

Andrea Leadsom Leadsom renunció días atrás a su puesto clave de líder de la Cámara de los Comunes. Lo hizo para poner distancia entre ella y la Primera Ministra, y así despejar el terreno para el que sería su segundo intento de ganar el liderato del partido.

Noticia relacionada Renuncia ministra británica encargada del grupo parlamentario porque cree que el Gobierno no cumplirá con el Brexit En 2016 disputó el puesto con May, pero desistió debido a la falta de apoyo. Sus respaldos disminuyeron, en parte, ante la reacción negativa que generó su declaración sobre que tenía más interés en el futuro que May porque había sido madre. A pesar de sus disculpas, la controversia le restó posibilidades. A sus 56 años, es partidaria firme del Brexit y muchos la consideran una líder legislativa eficiente.

Otros aspirantes Otra de las dimisionarias del gabinete de May que podría ser próxima líder es Esther McVey, quien renunció a su puesto de ministra de Trabajo y Pensiones en noviembre. Firme defensora de una salida dura, abandonó su cargo por considerar que el acuerdo preliminar del Brexit no honraba los resultados del referéndum. “Si la gente me lo pide, entonces por supuesto le pensaría seriamente” , afirmó sobre postular al cargo de Primera Ministra el año pasado.

En tanto, el ministro de Cooperación Internacional, Rory Stewart (46), manifestó el mes pasado su intención de presentarse como candidato. Entró en el Parlamento en 2010; fue tutor de los príncipes William y Harry en los años noventa, y sirvió en el Ejército. Tiene un amplio conocimiento de idiomas, como el persa, el indonesio, el nepalí y el urdu.

La euroescéptica Penny Mordaunt también podría ser aspirante. Fue nombrada ministra de Defensa recién el pasado 1 de mayo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa cartera . Es vista como una figura en alza dentro de las filas conservadoras.

Por último está Michael Gove. El ministro de Medio Ambiente, también favorable a una salida dura del bloque, se postula como otro de los aspirantes, aunque su permanencia en el Gobierno le ha valido la antipatía de algunos de sus compañeros euroescépticos. Fue designado para el cargo en junio de 2017, después de que May perdiera la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Encontraste algún error? Avísanos

