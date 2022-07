¿Quienes son los responsables de lo que actualmente sucede en el país?

Entornointeligente.com /

Si algún hecho histórico sucedido a finales del milenio y del siglo XX, llevará al Panteón Nacional, los restos mortales del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, será la aceptación de su responsabilidad en la rebelión militar ocurrida el 4 de febrero de 1992. ¡¡¡Cuánto nos cuesta a los venezolanos y a la humanidad en general aceptar que somos responsables de los hechos que nos ocurren!. Siempre encontramos a un chivo expiatoria a quien cargarle las culpas para nosotros convertirnos en víctimas. El papel de víctimas es el que mejor hemos aprendido en esta tragedia teatral que es la vida cotidiana. Cuando las cosas nos salen bien, somos «nosotros los héroes»; si salen diferentes a como las deseamos, entonces son los «otros» que impidieron que saliera como queríamos que saliera.

Cuando yo, Juan Veroes, abro esta página web, para enterarme de los que está pasando en mi país y en el resto del mundo y además dar mi opinión, me encuentro a muchos viejitos y viejitas como yó, (Adultos Mayores, Ancianos, viejos, como se nos quiera llamar) mayores de 70 años, haciendo ácidas y venenosas críticas al accionar de los actuales gobernantes y lavándose ellos las manos como Pilatos. ¡Ojo!, no estoy en contra de la crítica, el cuestionamiento y la diatriba en el diario quehacer político; pienso como Chávez que la crítica es necesaria e indispensable en un proceso revolucionario. Solamente que la crítica para destruir los sueños de los que ahora son los vencedores, es un arma que se vuelve en contra de los vencidos de siempre. Antes de entrar en materia, pienso que primero debo aclarar sobre donde asiento los conceptos de Necesidades, Vencedores, Vencidos y Poder, sobre todo para nuevos lectores de mis anteriores artículos sobre el tema en cuestión:

Necesidades: Nivel 1: necesidades fisiológicas: comer, dormir, respirar. …Nivel 2: necesidades de seguridad. …Nivel 3: necesidades sociales. …Nivel 4: necesidades de aprecio. ..Nivel 5: necesidades de autorrealización.(Ver: https://www.mheducation.es/blog/la-piramide-de-maslow ).

Vencedores: Los que siempre han estado y ejercido El Poder, mimetizados como clases sociales.

Vencidos: Los siempre derrotados en las luchas, guerras y enfrentamientos que históricamente se han realizado y realizan por la obtención de El Poder.

EL PODER PERSONAL Y SOCIALIZADO: Aspiración máxima de la humanidad por ejercer el dominio de unos sobre los otros para obtener la satisfacción de sus necesidades básicas:

https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-motivaciones-david-mcclelland.

Sobre los aportes ideológicos de esos dos psicólogos norteamericanos están sustentadas todas las explicaciones teóricas que justifican el actual funcionamiento de las empresas capitalistas del mundo. Para ellos las categorías marxistas de explotados y explotadores son inexistentes.

Debo comenzar por reconocer que yó y una gran mayoría de los que nacimos en los años 40 y 50 del siglo pasado y que hoy pasamos de 70 años de edad, asumimos y tomamos esos aportes teóricos y psicológicos y se los transferimos a la generación que ahora tiene EL PODER en sus manos y los está ejerciendo de acuerdo a los sueños que nosotros ayudamos a inculcarles en sus mentes. ¿Qué no fue así? ¿Entonces quién lo hizo? ¿Los marcianos?. Ellos son los que son porque nosotros les dimos o les facilitamos los medios y las herramientas. ¡Claro que cuesta reconocerlo! Y nosotros hicimos lo que hicimos porque las dos anteriores generaciones nos inculcaron lo que ellos recibieron. (Me imagino a algunos lectores diciendo: «este Juan Veroes si escribe pendejadas»). ¿Qué por qué escribo así?, Porque fui formado como educador y para eso me dieron licencia y obtuve un título con el cual estoy sobreviviendo.

¿Entonces, por qué sorprendernos y rasgarnos las vestiduras por las medidas económicas, políticas, sociales y culturales que está tomando Nicolás Maduro y el gobierno que dirige? ¿Quién puso a Nicolás Maduro allí?. Está bien, nos los dejó Chávez, pero bien habríamos podido no reelegirlo. ¿ O es que nos pusieron una pistola en la cabeza para reelegirlo?. ¿No fue Chávez quien desafió al Imperio Norteamericano y los mandó a la mierda? , ¿Qué esperábamos, que nos respondieran con flores?. ¿No le dimos mayoritariamente nuestro apoyo a Chávez para que hiciera lo que estaba haciendo?. ¿Asesinado Chávez y continuando Maduro con las políticas antiimperialistas de Chávez, era impensable que trataran de sacarlo del poder y poner precio a su cabeza? Si por menos de lo que hizo Maduro por sobrevivir y defender el Objetivo Histórico No. 1 del Plan de la Patria, al Presidente de Libia Muamar Gadafi le hicieron lo que le hicieron, ¿Qué le habrían hecho a Maduro y a los que les acompañan?

La definición más acertada de Inteligencia y que yo uso para caracterizar a un Ser Vivo como inteligente, es SU CAPACIDAD DE SOBREVIVENCIA EN EL MEDIO QUE LE TOCA ACTUAR. Para los que están contra del gobierno piensan que Nicolás Maduro es Bruto, según mi definición, es por no haberse dejado sacar del Poder o dejarse matar por sus opositores y el imperio gringo. Así lo veo y pienso yó.

Los que acusan a Nicolás y al gobierno de corruptos y de estar entregando el país al neoliberalismo, les hago las siguientes preguntas: ¿Cómo catalogamos nosotros a los que llegan al Poder y cuando entregan el cargo, salen más pobres o iguales que cuando entraron? . ¿Qué decimos si los índices de pobreza y bienestar social de la población disminuyen durante el ejercicio del Poder de un Gobierno? ¿Qué les decimos o qué razones les damos a nuestros hijos y nietos para que estudien y obtengan una profesión?. Después de auto responderte estas preguntas, ¿Quiénes son los responsables de lo que actualmente está sucediendo en el país?. El que esté libre de pecados que lance la primera piedra.

Nota: Mi señora madre partió a otro plano hace 47 años, déjenmela tranquila. Gracias.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com