Quien será el Judas dentro del PCV

Entornointeligente.com /

Imagino que ya se prepara la intervención del PCV ya lo hicieron con muchos otros partidos y organizaciones políticas en Venezuela, imagino que fue un trabajo de cooptación lento una infiltración en algunos miembros de su comité central o del buró político de la organización del gallo colorado, nada le costara algunas monedas de oro y alguna cercanía con algunos desmoralizados de sus filas. Estoy casi seguro que el gobierno o sea el PSUV esta dispuesto a pagar el costo de colocar una junta interventora como ocurrió con el PPT, AD, COPEI, etc.

Unas 48 horas antes del golpe dado a Rafael Uzcátegui en la dirección del PPT le advertí lo que se avecinaba los militantes estaban siendo cooptados y algunos exmilitantes de la Antigua Liga Socialista que habían sido sembrados en la organización azul estaban en su jugada para ser y hacer de diputados obedientes y en posición de mansedumbre, nada de debates y si una posición de acomodo en un barco fuerte y cuyo destino es cualquier costa a la vista de sus deseos y ay de aquellos que los reciban con alegría. Tenemos un gobierno muy afortunado para si mismo, pero de muy mala fortuna para sus gobernados.

Me comentan que la cooptación de un par de militantes comenzó a principios de año y que rodaron algunas lechugas y sobre todo algunas inyecciones de «consideración y respeto» hacia aquellos que son parte de la nomenclatura roja pero que están mas cerca de los papeles verdes que del deseo de ser militantes o participantes de un dique a las pretensiones del totalitarismo cabello, madurista.

Yo nunca fui militante del PCV, si fui pionerito y mi padre fue militante hasta el nacimiento del MIR, asumió toda la militancia en los años de la dictadura perejimenista y no tuvo contradicción alguna hasta la invasión a Hungría por parte de la URSS en los años 50s del siglo XX. Me comento en varias ocasiones que la decepción había tocado su corazón y su cabeza en esos días duros de dictadura militar en Venezuela e invasión militar a Hungría. Los años le dieron la razón no se podía estar o debatir con bayonetas o boinas no importa el color que fueran.

Yo mirando el panorama de los espectros y ya vimos lo que aconteció en los años donde el comandante «impoluto» le dio por tener a su disposición una franquicia política el intento de separar al PCV de sus bases, tomar algunos militantes y dirigentes para hacer de ellos una merengada digerible y dirigida, un coctel descafeinado y poco nutritivo, tengo grandes amigos en el PCV y de verdad espero que ninguno de ellos este metido en la conspiración contra si mismo, contra sus amigos de tantos años y que el papel de ariete contra los suyos que esta vez no tiene nada que ver con un libro como el de Teodoro Petkoff o la posición de teóricos del MAS O DE La Causa R esa de Alfredo Maneiro.

Creo que la intervención ya esta en marcha y acudir a el TSJ es tiempo pedido, solo la movilización y la opinión internacional servirán de algo, el madurismo tiene en el 2024 fecha de posible caducidad, fecha de elecciones que quizás serán observadas por miles de testigos internacionales, los días señalan que para el partido del gobierno no es permisible una oposición que sea históricamente identificada con la izquierda, el PCV no es un partido mayoritario, pero un grano de arroz en estos momentos y para el 2024 podría cambiar el fiel de la balanza, nos tocara reconstruir una nación casi quebrada (los Estados no quiebran según la economía clásica) pero el madurismo esta a punto de cambiar algunos principios básicos de economía.

El PCV no es mi opción militante, pero podría ser mi opción electoral y claro las cosas como son en mi caso yo si depositaria mi voto por el PCV en todo caso en Venezuela se requiere del debate, de la palabra, de la oposición, de cierta carga de dignidad republicana que aun siendo minoría es esa carga de sal que le hace falta a mas de un platillo para darle sabor al mismo ¿Sí la sal desalase quien la salaria?

Notas a pie de página: Desconozco si el gobierno o sea el Diosdado/madurismo a perdido una sola demanda, juicio, amparo, ley, propuesta en cualquier sala del TSJ. La historia esta construida de hechos y no de deseos, aunque hay sueños históricos ojos abiertos le recomiendo a los amigos del PCV, ojos abiertos ante quienes pretenden hacer del PCV una organización de pollitos deseosos no de combates justos y si de maíz para su buche.

Yo apoye a Chávez o malaya equivocación la mía no me siento avergonzado creí en un producto milagro, imagine que era la solución a las cosas negativas del país, y de repente veo que se va descubriendo que el sagaz comandante no pudo percibir que en PDVSA había guiso, que su tesorero «el tuerto» Andrade tenia su guiso, que las industrias básicas estaban siendo desmontadas, que los sindicatos se habían vuelto un apéndice del gobierno. En fin, el comandante era una flor en medio del fango, pero las flores no gobiernan solo están en un sitio determinado y punto. Al PSUV se le entrego una república, entregaran solo pedazos de ella. Solo nos queda recuperarla y recomponerla.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com