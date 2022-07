«Quien gobierne Colombia, tiene que hacerlo para todos»

Entornointeligente.com /

Carlos Vives, 7 agosto de 1961, Colombia.

El colombiano Carlos Vives empezó a estudiar medicina, pero la farándula se le metió por las venas y ya no pudo dejar de cantar, bailar y actuar. Es el rey del vallenato, de la Cumbia, y de la telenovela, y no le tiembla el pulso ni le cae la gota fría si le pido que me improvise una escena, porque todo forma parte de él y todo le ha convertido en un referente de la música latina, una música que, sin él, hoy no sería el espejo en el que se mira la industria musical: «Todo lo que venía de Inglaterra o Norteamérica nos impactó y valoramos muy poco lo que teníamos como esencia , pero en distintas partes de Latinoamérica se han hecho cosas increíbles».

Y es que Cumbiana II , su último trabajo, son raíces, es tierra, es casa, la que le corre por las venas y la que atraviesa sus ríos: «A mí, cantar mi música e inventarme mi pop y mi rock con mis raíces me enseñó a entender un territorio».

Es un disco trufado de colaboraciones: los Black Eyed Peas, Ricky Martin o Camilo, la última revelación de la música latina con el que, a pesar de su diferencia de edad, comparte mucho más de lo que parece, un abrazo intergeneracional del que se nutren ambos: «Camilo es un joven de hoy, hace canciones de hoy, pero nuestras influencias son las mismas».

