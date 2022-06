Quién es Gabriel Abusada James Castillo y cómo se convirtió en un campeón del póker

Entornointeligente.com /

Gabriel Abusada James Castillo sube a 500.000 desde la posición inicial, John Haas sube todo desde la ciega grande por unos 2.400.000 y Abusada hace call al instante con Diamond KSpade K. Haas presenta Heart KClub K para reyes también.

«Increíble, siempre tienes una mano contra mí», dice Abusada.

El board sale Club QDiamante 10Palas 5Diamante 7Diamante Q y cortan el bote.

Gabriel Abusada James Castillo – 6.600.000 (44 bb)

John Haas – 2.600.000 (17 bb)

Mano #11: Jonathan Jaffe sube a 300.000 antes del flop desde el hijack, Gabriel Abusada James Castillo hace call desde la ciega grande, y el flop cae Club AHeart JSpade 6. Jaffe apuesta 250.000, Abusada pasa, y ambos jugadores pasan el 9 de diamantes del turn. El river da la K de picas. Jaffe apuesta 600.000 y Abusada se retira.

Mano #12: Gabriel Abusada sube a 1 millón preflop desde la ciega pequeña, y Zachary Smiley piensa un momento antes de retirarse en la ciega grande.

Mano #13: Brian Altman sube a 400.000 preflop desde el cutoff, y todos se retiran. Altman muestra las reinas de bolsillo y recoge el bote.

Mano #14: Brian Altman sube a 500.000 preflop desde el hijack, y todos se retiran.

Mano #15: Gabriel Abusada James Castillo sube a 400.000 antes del flop desde el hijack y todos se retiran. Abusada muestra el 10 de picas y recoge el bote.

Mano #16: Gabriel Abusada hace limping desde el fondo, Jonathan Jaffe sube a 750.000 desde el cutoff y Abusada hace call.

El flop es Corazón 3DDiamante 6Club Q y ambos jugadores pasan.

El turn es el Club 2 y Abusada hace check-call a los 600.000 de Jaffe.

El river es la J de picas, Gabriel Abusada James Castillo pasa y Jaffe apuesta 2.100.000. Abusada se mete en el tanque, usando tres extensiones de tiempo antes de hacer check-raise por 5.700.000.

Ahora es el turno de Jaffe, que usa cuatro extensiones de tiempo antes de retirarse.

«¡Le he echado un farol!», grita Abusada, mientras muestra el Diamante ADiamante 3 por una pareja de treses. «¡Esto es increíble! Me he tirado un farol».

Después de la mano, el personal de la sala habló con Abusada sobre la celebración excesiva.

Gabriel Abusada James Castillo – 11.000.000 (55 bb)

Jonathan Jaffe – 6.100.000 (31 bb)

Mano #17: Brian Altman sube a 700.000 antes del flop desde la ciega pequeña, y Gabriel Abusada piensa un momento antes de retirarse en la ciega grande.

Mano #18: Gabriel Abusada sube a 400.000 preflop desde la ciega pequeña, y Zachary Smiley se retira después de pensar un momento en la ciega grande.

Mano #19: Gabriel Abusada James Castillo sube a 400.000 preflop desde el botón, y Jonathan Jaffe hace call en la ciega grande. El flop cae Club AHeart KClub 6, Abusada apuesta 800.000, y Jaffe pasa. Ambos jugadores pasan la Q de palo en el turn y el 8 de diamante en el river. Abusada muestra el AClub 9 de picas, y eso es suficiente para superar el AClub 7 de corazones de Jaffe.

Mano 20: Brian Altman sube a 500.000 antes del flop desde el hijack, y Gabriel Abusada hace call desde el cutoff. El flop sale Corazón ASpade 7Spade 6, Altman apuesta 400.000, y Abusada hace call. Ambos jugadores pasan el 3 de picas en el turn, y el river da el 9 de picas. Altman apuesta 1,2 millones, Abusada va con todo y Altman se retira. Abusada muestra la Q de picas y recoge el bote para aumentar su pila a 15,25 millones. Altman se queda con 20,8 millones después de la mano.

