U. Católica vs. River Plate por DirecTV Sports EN VIVO ONLINE: igualan 0-0

U. Católica vs. River Plate EN VIVO | Ver U. Católica contra River Plate por Internet | HOY juegan ( ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports ) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020 . Este compromiso se juega en el Estadio San Carlos de Apoquindo y puedes seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes .

U. Católica vs. River Plate EN VIVO: transmisión ONLINE del partido U. Católica vs. River Plate EN VIVO: alineaciones confirmadas U. Católica : Dituro; Rebolledo, Lanaro, Huerta, Parot; Saavedra, Aued, Buonanotte, Lezcano, Fuenzalida; Zampedri.

¡Alineación de #LosCruzados ! 🔵⚪

Este es el 11 de @arielholan_DT para enfrentar a @cariverplateuru por los octavos de final vuelta de la #Conmebol @sudamericana 🏆

¡Vamos, #Muchachos ! 💪 pic.twitter.com/8FFRqjmFrf

— Universidad Católica (@Cruzados) December 3, 2020 River Plate : Olveira; Rodríguez, Viera, Salaberry, Rodríguez; Bonifazi, Ospitaleche, Piriz; Montiel, Neris y Arezo.

👥 ¡Así forma el darsenero esta noche ante Universidad Católica! #Sudamericana #VamosRiver 🔴⚪ pic.twitter.com/MfgA6QccIc

— C. A. River Plate Oficial (@cariverplateuru) December 3, 2020 U. Católica vs. River Plate por DirecTV Sports EN VIVO Relatos: Herman Chanampa

Comentarios: Juan Cristóbal Guarello

⚽ #Sudamericana | 🇨🇱 #UCatólica vs. #RiverPlate 🇺🇾

🎙 Relatos: @hermanchanampa

🎙 Comentarios: Juan C. Guarello

📺 @DIRECTVSports (610-1610 HD) 🇨🇱🇺🇾

📺 @DIRECTVSports + (613-1613 HD) Sudamérica

💻📱 @DIRECTVGO

🟢🔉 Audio 🇨🇱

🤳 #SudamericanaEnDIRECTV – #LaGranConquista

Dale RT 🔃 pic.twitter.com/fZO6Z3jUad

— Puntaje Ideal EC (@PuntajeIdealEC) December 2, 2020 Previa de U. Católica vs. River Plate En el duelo de ida, los cruzados se adelantaron en el resultado por medio de Fernando Zampedri , pero Sebastián Píriz puso la igualdad antes del descanso.

En el complemento, el arquero Matías Dituro se confirmó como salvador gracias a sus atajadas que le negaron el gol a River Plate. A los 73′, Luciano Aued firmó el triunfo de las escuadra chilena desde los doce pasos, luego de una mano en el área de Bonifaz

De esta manera, los únicos escenarios que dejaría fuera de competencia a los cruzados serían una victoria de la Dársena por más de un gol de ventaja o que se impongan por un gol de diferencia, siempre y cuando anoten más de dos goles. El 2-1, obligaría a definir al ganador a través de los lanzamientos de penales

Universidad Católica vs. River Plate: ficha del partido Partido Universidad Católica vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Jueves 3 de diciembre ¿Dónde? Estadio San Carlos de Apoquindo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Chile y Uruguay) ¿En qué canal? DirecTV Sports ¿A qué hora ver Universidad Católica vs. River Plate EN VVIVO ONLINE GRATIS? El partido entre Universidad Católica vs. River Plate está programado para este jueves 3 de diciembre a las 7.30 p. m. en el horario peruano. A continuación, sigue la relación de horarios del duelo de acuerdo a tu ubicación:

Colombia: 7.30 p. m. Ecuador: 7.30 p. m. Perú: 7.30 p. m. Estados Unidos: 7.30 p. m. Bolivia: 8.30 p. m. Venezuela: 8.30 p. m. Argentina: 9.30 p. m. Brasil: 9.30 p. m. Chile: 9.30 p. m. Paraguay: 9.30 p. m. Uruguay: 9.30 p. m. España: 1.30 a. m. (madrugada del viernes) ¿En qué canal ver Universidad Católica vs. River Plate? DirecTV Sports transmitirá el Universidad Católica vs. River Plate este jueves 3 de noviembre. Para seguir el partido, mira la relación de canales según el país donde te encuentres:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina Bolivia: Tigo Sports Bolivia Brasil: CONMEBOL TV Chile: DIRECTV Sports Chile Colombia: DIRECTV Sports Colombia Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador Perú: DIRECTV Sports Peru Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico España: DAZN Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela Copa Sudamericana, últimas noticias: Sport Huancayo perdió 2-0 con Coquimbo Unido y fue eliminado de la Sudamericana La Calera vs. Junior EN VIVO: ¿Cómo, cuándo y dónde ver la Copa Sudamericana 2020? Copa Sudamericana 2020: programación y resultados de los partidos de octavos Newsletter Deportes LR

