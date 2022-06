Querrey despachó a Schwartzman en primera ronda

Entornointeligente.com /

Londres.- El estadounidense Sam Querrey superó con relativa tranquilidad al argentino Diego Schwartzman en la primera ronda de Queen’s por 6-1 y 6-4.

Sam Querrey 🤝 @QueensTennis

The 2010 champion is into the 2️⃣nd round #cinchChampionships pic.twitter.com/Fo6bG2ZgYA

— cinch Championships (@QueensTennis) June 14, 2022 El de Buenos Aires, que en 2019 alcanzó los cuartos de final en el torneo, inició con derrota su preparación para Wimbledon, donde el año pasado logró la tercera ronda. Querrey, campeón en estas pistas en 2010, estuvo perfecto al servicio y no concedió ni un punto de rotura bajo su saque, además de conectar diez saques directos y ganar el 77 % de los puntos con su primer servicio.

El estadounidense, ahora número 121 del mundo pero que llegó a ser el 11 del ránking en 2018, fue semifinalista de Wimbledon en 2017 y ha accedido a este cuadro final tras pasar la previa, en la que no cedió ni un set. Querrey ahora espera en octavos de final al vencedor del duelo entre el joven Jenson Brooksby y Filip Krajinovic.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com