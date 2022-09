«Quero fazer parte da história». Britânicos madrugaram para se despedir de Isabel II

Entornointeligente.com /

Centenas de britânicos acordaram esta segunda-feira de madrugada para marcar presença no funeral da rainha Isabel II, «um pedaço da História», e procurar os melhores lugares para ver a passagem do caixão pelo centro de Londres.

Apesar da temperatura fria da manhã na capital britânica, o espaço já estava lotado antes das 7:00 em torno do Palácio de Buckingham e da Abadia de Westminster, onde a cerimónia religiosa começou às 11:00.

«Eu quero fazer parte [do evento]. É um grande dia da nossa história, isso faz parte de nossas vidas» , disse à AFP Susan Davies, 53 anos, que chegou às 6:30 no Hyde Park Corner, vinda de Essex, a leste de Londres, com o marido e dois filhos adolescentes.

Subscrever A mulher, equipada com uma cadeira e «muita comida», espera poder ver o caixão da rainha que, deste local próximo ao Palácio de Buckingham, será transportado num carro fúnebre para a sua última morada, o Castelo de Windsor.

«Eu quero fazer parte da História» , afirma Jack, o seu filho de 14 anos, que deseja explicar o evento às futuras gerações. «Falarei deste momento aos meus filhos. Vou dizer-lhes: Estava lá!»

Um pouco depois na fila, Calon Thompson, um estudante de cinema de 20 anos e morador de Bedford (norte de Londres), chegou às 6:00 e espera assistir à passagem «do caixão e da família real».

«Queríamos estar na primeira fila. Pensávamos que estaríamos no meio à multidão, mas estamos aqui, no melhor lugar, com a melhor vista. Fantástico!» , afirmou, descrevendo uma atmosfera «muito emocionante, mas também triste» .

Os primeiros metros a partir das estações mais próximas estão lotados. Algumas pessoas passaram a noite no local. Muitos sacos cama podem ser vistos no chão em Whitehall, uma avenida central de Londres que recebe regularmente ministros e altos funcionários do Reino Unido.

Bethany Beardmore, contabilista de 26 anos, chegou às 21:00 de domingo para não perder «uma parte da História». «Fazia frio, nós não dormimos», mas «havia um clima agradável, todo a gente conversava», explica o homem, que aguentou na fila graças ao açúcar e à cafeína.

Jovens e idosos aguardam com paciência. Os mais bem preparados tomam café. Os melhores lugares já estão ocupados para ver o cortejo fúnebre.

