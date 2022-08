Queretaverso: El nuevo espacio para el desarrollo de videojuegos en México

Entornointeligente.com /

QUERÉTARO.- La ciudad de Querétaro presentó este miércoles el «Queretaverso», un evento para que México tenga acceso al sector de los videojuegos y a las industrias creativas.

Mario Valle Reyes , director de Altered Ventures, una de las firmas basadas en Silicon Valley (San Francisco), indicó que apuestan a Querétaro para el desarrollo del sector, ya que México representa un gran porcentaje del valor total de los 7.000 millones de dólares del sector en América Latina, que oscila entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares.

«Lo que tenemos que comenzar a hacer es construir un ecosistema que haga que México impulse a la industria desde dentro, pero no como consumidores, sino como creadores», declaró Valle a la agencia Efe.

El «Queretaverso», que estará presente hasta el 5 de agosto en el Querétaro Centro de Congresos , une a diferentes desarrolladores, universidades, empresas, inversionistas y emprendedores para atraer una industria que a nivel global tiene un valor de 180.000 millones de dólares, según Valle Reyes.

Querétaro y Amazon Web Services (AWS) firmaron un convenio de colaboración con motivo a este evento para que la empresa ayude al estado, los emprendedores y a la sociedad en general durante el proceso de la transformación digital.

Repost: This is @Queretaverso , the first event of its kind in Mexico and one the first in Latin America exploring VR/AR+Games+Blockchain. Exhibitors, keynotes, workshops and a lot of great content from national and international speakers. This city has great potential. pic.twitter.com/wjE5GqfH0l

EFE ※ Unión Radio

