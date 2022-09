«Queremos ir al Mundial pensando en ser campeones»

Entornointeligente.com /

Ningún sueño es demasiado grande y ningún soñador demasiado pequeño, dice un viejo refrán que la Sele quiere aplicar al pie de la letra de cara a Catar 2022. En la Tricolor saben que no son favoritos para el Mundial y que no están ni cerca de serlo, pero eso no les quita el impulso ni la ilusión de dar una campanada nunca antes vista. Kendall Waston se dejó decir que en el camerino blanco, azul y rojo tienen entre ceja y ceja ser campeones del mundo. Sí, así como lo lee, el gigante de la defensa tica no se da por menos y reveló el objetivo trazado por la nacional en la cita mundialista que inicia el 20 de noviembre. «Queremos ir al Mundial pensando en el objetivo primordial de ser campeones. Muchos dirán que somos locos, pero esa es nuestra mentalidad y pensamiento», indicó una vez finalizado el partido en que el combinado patrio derrotó 2-1 a Uzbekistán, con el cual se cerró el último laboratorio previo al evento del deporte rey que paraliza el planeta. El espigado zaguero, y también jugador del Saprissa, valoró de forma positiva la gira por Asia en que el equipo de todos, además de la victoria ante los uzbekos, empató la semana anterior 2-2 contra Corea del Sur. «Fue una gira muy positiva en donde se aprovecharon los dos partidos. Todos tuvimos participación y eso es muy bueno porque sumamos minutos y el profesor pudo ver a todos los jugadores en diferentes posiciones», agregó Waston. En la justa que reúne a las mejores selecciones del orbe, la Sele está sembrada en el grupo E junto a España, Japón y Alemania.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

CRÉDITOS: Foto: AFP

EMAIL: [email protected]

Miércoles 28 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com