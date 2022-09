Quer poupar electricidade em casa? Deixamos aqui várias sugestões

Entornointeligente.com /

Minimizar o gasto de energia é uma estratégia recorrente para responder aos aumentos do custo da energia, principalmente quando há uma crise energética e subidas dos preços da energia. Nesta quinta-feira, o Governo aprovou um plano de poupança de energia para 2022 e 2023 para os serviços de administração pública, que deixa ainda recomendações para as autarquias e as empresas. Neste contexto, o que é que cada cidadão pode fazer a nível doméstico para também poupar nesta fonte de energia? Várias acções. Tal como fizemos em relação ao gás , apresentamos aqui algumas sugestões para evitar gastos desnecessários de electricidade, que podem ter peso na factura.

Antes de começar, é necessário compreender a dimensão do consumo eléctrico em casa. Em 2021, o Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou um relatório sobre o consumo de energia no sector doméstico a nível nacional. Do relatório, retiram-se duas informações importantes. Por um lado, dos gastos que os portugueses fazem nos vários tipos de energia, 69,6% são de electricidade. Esta proporção tende a aumentar à medida que as novas casas construídas deixam de usar gás para cozinhar e para o aquecimento de água. Por outro lado, dentro do gasto da electricidade, 42,7% é usada na cozinha e 46% é usada nos equipamentos eléctricos. Logo, estes são os dois principais sectores onde se pode reduzir o consumo.

Mas há outro aspecto do consumo de electricidade que é necessário ter em atenção. «O consumo de energia está associado ao tempo de utilização dos equipamentos e à sua potência», explica ao PÚBLICO Carlos Raposo, engenheiro da Lisboa E-Nova, Agência de Energia e Ambiente de Lisboa. Aparelhos de grande potência, como a torradeira, gastam mais energia, mas se estiverem ligados apenas alguns minutos, não têm um peso maior no consumo eléctrico. Por isso, é preciso observar que uso se dá aos vários equipamentos, explica Carlos Raposo. «Os frigoríficos [ligados durante o dia todo] e equipamentos que ficam em stand-by [adormecidos], como os routers e a box dos televisores, podem representar 30% do consumo de electricidade numa residência», avisa o engenheiro.

Na cozinha De uma forma geral, é importante «ter consciência na utilização da energia», refere Carlos Raposo. Há situações que não é necessário gastar electricidade: não ligar as luzes de dia, quando há luz natural suficiente; desligar as luzes quando se sai das divisões e desligar os aparelhos que não estão a ser usados, como os televisores e os computadores.

Na cozinha, há formas de optimizar o uso de electricidade a cozinhar, no uso das máquinas de lavar roupa e loiça, e em relação ao frigorífico.

Para quem tem placas de indução ou de vitrocerâmica e fornos eléctricos , há vários gestos simples durante a preparação de refeições que podem optimizar o gasto de energia (aplicáveis também para quem tem fogão a gás). É possível tapar as panelas com a tampa para acelerar a fervura, preparar refeições maiores, para mais dias, evitando cozinhar repetidamente; cortar os alimentos em pedaços mais pequenos, permitindo que eles cozinhem mais depressa; assim que a água começar a ferver, baixar o aquecimento; usar a panela de pressão para alimentos de cozedura mais difícil ; ajustar a quantidade de água à quantidade de alimento que se está a cozer; desligar as placas de indução uns minutos antes de a refeição estar pronta e deixar o calor residual e a panela fazerem o resto do trabalho. Em relação ao forno, é importante aproveitar vários pratos para cozinhar ao mesmo tempo; evitar abrir e fechar o forno várias vezes ; desligar o forno minutos antes de o prato ficar pronto, para aproveitar o seu calor.

As máquinas da loiça e roupa Saltando para as máquinas de lavar roupa e loiça, é importante enchê-las, para assim diminuir a frequência da sua utilização. No caso da máquina da roupa , não se pode encher totalmente, é preciso deixar um espaço para que a roupa seja lavada como deve de ser. Mas outra forma de poupar é usando a água fria . «A roupa tenta-se lavar a frio, nem que o programa seja mais longo, já que o grande consumo da máquina é no aquecimento da água», explica Susana Fonseca, vice-presidente da associação ambientalista Zero, ao PÚBLICO. Os programas longos conseguem lavar bem a roupa, mesmo servindo-se de água fria.

A máquina da loiça não tem de ser sempre uma opção. Quando há pouca loiça, é possível optar-se por lavá-la à mão, deixando-a secar ao ar. Quando há muita loiça, é possível escolher o modo ecológico das máquinas, mais longo, mas mais poupado.

Frigorífico e etiquetas O frigorífico pode chegar a consumir 20% da energia de casa. Por isso, é importante mantê-lo a funcionar eficientemente: deve-se descongelá-lo regularmente , evitando que acumule gelo no congelador; o aparelho não pode estar encostado à parede e deve estar afastado de fontes de calor, como o fogão e a janela.

«A temperatura à qual o frigorífico e as arcas trabalham também pode ser regulada para valores mais adequados», lê-se no 25 Eco-gestos Energias, um guia ilustrado publicado em 2020 da colecção Lisboa Capital Verde. Para a conservação dos alimentos , as temperaturas ideais são entre os quatro e os seis graus, já a nível do congelamento, são entre os -15 e os -18 graus. Outras dicas em relação ao frigorífico é tentar abri-lo menos vezes possível e não colocar alimentos quentes nele.

Ainda na cozinha, Susana Fonseca tem mais uma sugestão. «Tentar aquecer apenas a água que se necessita . É válido para as chaleiras e para as placas eléctricas», diz.

Já para Carlos Raposo, é importante «ter noção energética dos equipamentos em uso», refere. Assim, quando há oportunidade de se substituir ou de se adquirir um equipamento deve-se » ter em atenção a etiqueta energética para verificar a eficiência do equipamento a adquirir», adianta.

O resto da casa Em relação ao resto da casa, uma das fontes de gasto de energia são as lâmpadas. Apesar de 80% das lâmpadas nas casas portuguesas já serem LED, segundo o relatório do INE, nunca é demais relembrar a importância de substituir as lâmpadas de halogéneo pelas LED. Por outro lado, a utilização de fichas triplas com corte de corrente ou tomadas inteligentes (conectam-se à rede wi-fi e permitem ligar ou desligar remotamente os aparelhos) garantem que os aparelhos ligados à corrente não gastam, de facto energia. No caso de haver luzes exteriores, Susana Fonseca recomenda o uso de sensores. «Só com o movimento é que a iluminação é activada», refere.

Finalmente, em relação ao aquecimento da casa, é possível melhorá-lo antes de ligar o aquecedor. A calafetação das portas e das janelas é essencial para evitar a saída de ar quente (mas não se deve esquecer de arejar os espaços, o que deve ser feito nas horas de maior calor). Enquanto houver sol no Inverno, é importante abrir persianas, portadas e cortinas para deixar a luz entrar e aquecer naturalmente o interior da casa. Por outro lado, o uso de roupas deve ser apropriado à estação.

No entanto, quando se liga o aquecedor, «será importante isolar o máximo possível a divisão , fechando janelas e portas de acesso, para reduzir o intervalo de tempo no aquecimento, tendo em atenção a necessidade de renovação do ar», conclui Carlos Raposo.

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com