Queniano Eliud Kipchoge bate recorde mundial da maratona em Berlim

O queniano Eliud Kipchoge bateu este domingo o seu próprio recorde mundial de maratona por 30 segundos, ao correr 2.01,10 horas na prova disputada em Berlim.

A meio do caminho, o campeão olímpico no Rio de Janeiro e em Tóquio parecia estar prestes a tornar-se o primeiro a correr a maratona oficialmente abaixo da marca das duas horas. Mas, apesar de desacelerar um pouco, o atleta de 37 anos manteve o seu próprio recorde de Berlim em 2018.

O queniano Mark Korir terminou em segundo atrás do seu compatriota com um tempo de 2.05,58, enquanto o etíope Tadu Abate ficou em terceiro, com 2.06,28.

Subscrever O etíope Andamlak Belihu, que acompanhou Kipchoge durante cerca de dois terços da corrida, ficou em quarto.

No setor feminino, a etíope Tigist Assefa fez o terceiro tempo mais rápido da história, estabelecendo um recorde de percurso de 2.15,37. Assefa não estava entre as favoritas antes da corrida, mas superou sensacionalmente o seu anterior recorde em 18 minutos.

Kipchoge, que na sexta-feira disse que o seu único objetivo era «fazer uma boa corrida», explodiu, claramente visando não apenas um recorde mundial, mas também superar a barreira das duas horas.

Um grupo de cerca de sete corredores acompanhou Kipchoge nos primeiros 10 quilómetros, antes de Guye Adola e Belihiu se afastarem após 15 quilómetros.

Adola não conseguiu manter o ritmo e começou a ficar para trás depois de 18 quilómetros, com Kipchoge e Belihu atingindo a marca da meia maratona em menos de uma hora.

Kipchoge emergiu sozinho após 25 quilómetros e ainda estava no ritmo para a marca de menos de duas horas, mas começou a desacelerar um pouco, apesar de ainda manter o recorde mundial na sua mira.

Kipchoge tornou-se em apenas o segundo homem a vencer quatro Maratonas de Berlim, juntando-se ao etíope Haile Gebrselassie, que ganhou o evento de 2006 a 2009. O queniano possui um recorde inigualável na maratona, tendo agora vencido 15 das suas 17 corridas de carreira, incluindo os seus dois triunfos olímpicos e também as 10 vitórias no World Marathon Majors.

O campo feminino também foi um dos mais rápidos da história da maratona, com quatro mulheres a bater a marca de duas horas e 20 minutos. Apenas uma das mulheres participantes em Berlim, a americana Kiera D’Amato, já havia corrido abaixo dessa marca.

A queniana Rosemary Wanjiru ficou em segundo lugar com um tempo de 2.18,00 na sua primeira maratona, tornando-se o segundo tempo de estreia mais rápido já registado por uma mulher.

A etíope Tigist Abayechew ficou em terceiro lugar com 2.18,03, enquanto a compatriota Workenesh Edesa também correu abaixo da marca de 2.20,00.

D’Amato terminou em sexto com o tempo de 2.21,48.

