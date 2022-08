Quemaron los autos de cinco futbolistas tras malos resultados en Argentina

Entornointeligente.com /

«Es una situación extrema para un deporte. Tengo mucho tiempo en el fútbol pero nunca me había tocado una situación como esta», declaró el experimentado futbolista y capitán de Aldosivi, el uruguayo Santiago Silva, tras llegar a Mar del Plata desde Mendoza.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los autos fueron incendiados la noche del jueves mientras los jugadores estaban aún en Mendoza, a 1.300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, donde disputaron el partido ante Godoy Cruz.

«Nos está tocando un momento negativo en medio del campeonato y nos encontramos con esto. Faltan 13 fechas aún», lanzó el jugador al agradecer «al verdadero hincha que no hace estas cosas».

Con 13 partidos disputados, Aldosivi suma solo 8 puntos y se ubica penúltimo en la tabla de posiciones y peligra su permanencia en primera división que mantiene desde 2014.

«Como plantel estamos muy bien, vamos a salir fortalecidos (del episodio). Nos preparamos para ser los mejores del campeonato pero no lo estamos pudiendo conseguir. Hace dos meses estábamos entre los ocho mejores. No conozco otra solución que no sea trabajar», afirmó Silva.

Se estima que el ataque podría provenir de «barras bravas» de Aldosivi, molestos con la mala campaña, pero las autoridades aún buscan identificar los cinco individuos que ingresaron al club y cuya imagen quedó registrada por las cámaras de seguridad.

«No sabemos de dónde viene. Parece raro. Nunca vi una cosa así», afirmó Hernán Tillous, manager del club, quien habló con la prensa junto a Silva.

«Que prendan fuego cinco autos es una cosa de locos, una locura de esta gente y si es solo por un resultado futbolístico habría que ayudarlos», ironizó el directivo.

El club recibió el respaldo del titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y la ayuda de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), afirmó Tillous.

Los automóviles incendiados pertenecen a los jugadores José Devecchi, Jonathan Zacarías, Francisco Cerro, Chaco Martínez y un integrante del cuerpo técnico. /AFP

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com