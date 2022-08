Entornointeligente.com /

Quem vai conseguir usar algum tipo de 5G? Veja celulares compatíveis Nem todos os smartphones homologados pela Anatel suportam o 5G 'puro', chamado 'standalone': iPhone, por exemplo, depende de atualização que só chega em novembro. Veja regras das operadoras. Por Victor Hugo Silva, Vivian Souza e Gabriel Croquer, g1

04/08/2022 00h01 Atualizado 04/08/2022

1 de 2 Faixa principal da Internet 5G foi ativada na última sexta-feira em João Pessoa e será liberada agora em São Paulo — Foto: Mila Oliveira/Arquivo Pessoal Faixa principal da Internet 5G foi ativada na última sexta-feira em João Pessoa e será liberada agora em São Paulo — Foto: Mila Oliveira/Arquivo Pessoal

Com a ativação da faixa principal do 5G em São Paulo, nesta quinta-feira (4), usuários de cinco capitais no Brasil já podem experimentar a nova geração da internet móvel. Mas isso depende de ter um aparelho compatível com pelo menos um dos tipos de conexão : «standalone» (SA) ou «non-standalone» (NSA), a mais comum.

CONHEÇA os tipos de conexão 5G MAPA: onde estão as antenas em São Paulo

Além disso, algumas operadoras têm exigências próprias, como troca de chip ou de plano , e certos smartphones precisam receber atualização das fabricantes .

O g1 detalhou a lista dos cerca de 70 celulares que a Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ) considera homologados para o 5G: veja abaixo quais são compatíveis com qual tipo de conexão.

A lista acima desconsidera celulares que são compatíveis apenas com o DSS , que algumas operadoras chegaram a propagandear como «5G» desde 2020, mas que usa apenas a estrutura do 4G.

2 de 2 Entenda o que muda com o 5G — Foto: Kayan Albertin/g1 Entenda o que muda com o 5G — Foto: Kayan Albertin/g1

Precisa trocar de chip ou de plano?

Até o momento, apenas a Vivo informou que também será necessário trocar o chip somente para acesso ao 5G «standalone» (SA), para que tem aparelhos compatíveis com essa conexão. O modelo de chip já está à venda, mas a operadora não informou o preço.

Para acessar o 5G «non standalone» (NSA), todas as operadoras informam que o chip com 4G é suficiente.

Em relação a planos, Vivo e Claro dizem que não cobrarão a mais pelo 5G. A TIM informou que terá um plano específico , mas não deu detalhes.

iPhone depende de novo iOS

Os iPhones 13, 12 e SE (3ª geração) , apesar de terem a estrutura para o 5G e terem sido homologados pela Anatel, só vão aceitar o 5G SA quando for lançada a nova versão do sistema operacional da Apple , o iOS. Isso está previsto para novembro.

G1 Explica: a revolução do 5G

