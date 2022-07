Entornointeligente.com /

Quem é o motociclista morto em acidente causado por jogador no interior de SP Eliezer Pena tinha 38 anos e estava a caminho do trabalho quando um carro invadiu a pista contrária e colidiu de frente com ele, que morreu no local. Polícia diz que o zagueiro Renan Silva, que dirigia o veículo, estava sob influência de álcool e não tinha permissão para dirigir. Ele foi preso. Por g1 Vale do Paraíba e Região

23/07/2022

1 de 5 Eliezer Pena morreu atropelado por carro dirigido por jogador Renan, do Bragantino — Foto: Reprodução Eliezer Pena morreu atropelado por carro dirigido por jogador Renan, do Bragantino — Foto: Reprodução

O motociclista Eliezer Pena, de 38 anos, morava em Bragança Paulista (SP) e estava a caminho do trabalho em Itatiba, cidade vizinha, quando morreu em um acidente, após um carro invadir a pista contrária da estrada Alkindar Monteiro Junqueira e atingi-lo de frente. O motorista do veículo era Renan Silva, zagueiro do Bragantino, que segundo a polícia estava sob influência de álcool e não tinha permissão para dirigir .

Casado e pai de duas filhas pequenas, Eliezer havia começado no novo trabalho na semana passada. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte dele.

O patrão, que já era amigo de partidas de futevôlei aos finais de semana, se revoltou ao ver o jogador na porta da delegacia. A cena foi registrada em um vídeo que viralizou (veja abaixo) .

VÍDEO mostra revolta de patrão de motociclista morto com jogador preso

Eliezer Pena também participava de um grupo de futebol aos sábados em Bragança Paulista e era torcedor do Palmeiras. Ele será velado neste sábado (23) a partir das 10h no velório municipal e o enterro está previsto para 14h no Cemitério da Saudade.

Vídeo mostra momentos após acidente com morte envolvendo jogador do Bragantino

2 de 5 Jogador Renan, do Bragantino, foi preso e vai responder por homicídio culposo — Foto: Lucas Rangel/ TV Vanguarda Jogador Renan, do Bragantino, foi preso e vai responder por homicídio culposo — Foto: Lucas Rangel/ TV Vanguarda

Zagueiro dirigiu após tomar gin, segundo polícia

A embriaguez do zagueiro Renan Silva não foi constatada porque ele não apresentou sinais característicos e se recusou a fazer o teste do etilômetro . Porém, os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que sentiram o cheiro de bebida e que encontraram próximo ao carro uma garrafa de bebida.

Segundo a Polícia Civil, ele disse aos policiais que tomou gin na festa em que estava e que havia dormido ao volante. Apesar disso, ele permaneceu em silêncio durante depoimento na delegacia.

«O exame apontou negativo para a embriaguez, mas com base no depoimento dos policiais, nessa afirmativa dele de ter ingerido bebida nesta festa e ter a condução do veículo, ele está ́sendo autuado por homicídio culposo, com a qualificadora de estar sob efeito de álcool e também perdeu o direito de dirigir», explica a delegada Aline Alessandra Marques Faria Ferreira.

Renan, que tem 20 anos, atuava pelo Palmeiras e estava emprestado para o Bragantino, foi levado para a cadeia de Piracaia e deve passar por audiência de custódia neste sábado (23). A defesa dele informou que vai se manifestar somente nos autos.

3 de 5 Renan chega a delegacia de Bragança Paulista — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda Renan chega a delegacia de Bragança Paulista — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda

Sem habilitação

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e constatou no atendimento que o jogador tinha odor de álcool. Ele contou aos policiais que antes do acidente havia passado a madrugada em uma festa em Campinas e confessou ter bebido no local.

Além disso, Renan não tinha habilitação. De acordo com a PRE, ele tinha uma permissão para dirigir, que é feita antes do documento oficial. No entanto, no período em que se está com a permissão, não é permitido cometer infrações, sob pena de perda, o que aconteceu com o jogador.

4 de 5 Carro de jogador teve a frente destruída em acidente — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda Carro de jogador teve a frente destruída em acidente — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda

5 de 5 Vítima estava em uma motocicleta — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda Vítima estava em uma motocicleta — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda

Jogador foi emprestado pelo Palmeiras

Renan é do Palmeiras e foi emprestado ao Bragantino em abril deste ano. Desde então, vem ocupando a posição de zagueiro. Ele chegou no time para ocupar a vaga de Fabrício Bruno, que foi para o Flamengo. O jogador está no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O contrato com o time tem validade até 2025.

Em nota, o Palmeiras informou que está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima.

O Bragantino informou que se solidariza com a família e que vai rescindir o contrato.

