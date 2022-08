Quem gosta vai, quem ama fotografa: meio século de Romaria D’Agonia em exposição

Entornointeligente.com /

Cinquenta anos em 90 fotografias. É assim que a exposição Olhares da Romaria , patente de 6 a 21 de Agosto, no Jardim Público de Viana do Castelo, se propõe a contar a história dos últimos anos das Festas da Senhora da Agonia .

No âmbito do Dia Mundial da Fotografia – celebrado a 19 de Agosto, véspera do dia da padroeira das festas –, a exposição junta os olhares de 30 fotógrafos que captaram a essência da maior Romaria de Portugal através das suas lentes, ao longo dos anos.

Diz o slogan das festas que «quem gosta vem, quem ama fica». Este ano, quer se goste, quer se ame, chega o tão esperado regresso da Romaria às ruas da cidade minhota . Depois de dois anos num silêncio que nem o formato híbrido aliviou, os bombos, os gigantones e a tradição voltam a circular todas as artérias de Viana do Castelo de 17 a 21 de Agosto. Preparem-se as câmaras e que se comecem a recolher as memórias do futuro.

