Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo Quem foi Anne Heche? Atriz fez dezenas de filmes e séries, namorou Ellen DeGeneres e acusou Harvey Weinstein de assédio Heche sofreu lesão cerebral após grave acidente de carro e morreu depois de uma semana no hospital. Por g1

12/08/2022 15h09 Atualizado 12/08/2022

Nascida em Aurora, Ohio, nos Estados Unidos, a atriz , diretora e roteirista Anne Heche morreu nesta sexta-feira (12) aos 53 anos , após ficar uma semana internada devido a uma lesão cerebral causada por um grave acidente de carro , em 5 de agosto. Ela dirigia o veículo, que bateu em uma casa e pegou fogo.

Anne Heche tinha dezenas de obras em seu currículo, incluindo os longas «Seis dias, sete noites», «Donnie Brasco» e «Geração Prozac», e a série «Chicago P.D.: Distrito 21».

Segundo a revista «Variety», pouco antes de bater o carro, ela já havia se envolvido em outro acidente na região. Uma representante da atriz informou que ela ficou em «condição extremamente crítica» após o acidente.

Anne Hech sofre grave acidente; relembre carreira da atriz

Carreira

Heche ficou conhecida na década de 1980 por interpretar as gêmeas Vicky Hudson e Marley Love na novela «Another World» (1987-1991), trabalho pelo qual recebeu o Prêmio Emmy Daytime.

Ao longo de quase três décadas, atuou em filmes como «Disposto a Tudo», «As Aparências Enganam», «Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado», «Psicose», entre outros.

Entre as séries que Heche atuou estão «Homens às Pencas», «Masters of Science Fiction» e «Hung».

A atriz estava no elenco de algumas obras que devem ser lançadas em breve, como «What Remains» (já finalizado, mas sem previsão de lançamento), e «Supercell», «Chasing Nightmares» e «Wake» (todos em fase de pós-produção).

Dois deles devem ser lançados entre 2022 e 2023: «Wildfire» e «Full Ride».

1 de 2 Anne Heche chega ao 74º prêmio anual do 'Directors Guild of America' no The Beverly Hilton, em Beverly Hills, Califórnia, em março de 2022 — Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/Arquivo Anne Heche chega ao 74º prêmio anual do 'Directors Guild of America' no The Beverly Hilton, em Beverly Hills, Califórnia, em março de 2022 — Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/Arquivo

Vida pessoal

Em 1998, Heche foi eleita pela revista People como uma das pessoas mais bonitas no mundo.

Anne namorou a apresentadora Ellen DeGeneres por três anos na década (entre 1997 e 2000). Em 1999, a atriz anunciou o desejo de se casar com Ellen, mas o romance acabou no ano seguinte.

Em 2001, Heche se casou com o cameraman Coleman 'Coley' Laffoon, com quem teve seu primeiro filho, Homer Heche Laffoon, nascido em 2002.

Em 2009, Heche deu à luz Atlas Heche Tupper, de sua relação com James Tupper. O casal ficou 11 anos juntos, se separando em 2018.

A atriz voltou ao trabalho apenas 8 dias após o nascimento da filha, para gravar episódios da série «Hung».

Em setembro de 2001, a atriz lançou sua autobiografia «Call Me Crazy», livro que escreveu em 6 semanas.

Nele, ela conta que foi abusada sexualmente e fala sobre as lembranças dolorosas da época.

«Se eu não tivesse sido abusada sexualmente quando criança, não sei se teria tido a força para enfrentar Harvey e muitos outros», afirmou a atriz em 2018, quando relatou que foi descartada de filme por se recusar a fazer sexo oral em Harvey Weinstein.

Na época, ela contou que o produtor mostrou o pênis a ela, mas a atriz conseguiu escapar da sala antes de ele tocá-la.

2 de 2 Anne Heche e Ellen DeGeneres em imagem de junho de 1997 — Foto: Chris Pizzello/AP/Arquivo Anne Heche e Ellen DeGeneres em imagem de junho de 1997 — Foto: Chris Pizzello/AP/Arquivo

VEJA TAMBÉM:

Atriz Anne Heche bate carro e é hospitalizada em Los Angeles

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com