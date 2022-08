Queixas de infecções respiratórias aumentaram este Verão em relação ao período pré-pandemia

Entornointeligente.com /

Comparativamente ao período pré-pandemia, estão a ser registadas mais queixas de infecções respiratórias este ano, segundo os dados que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) tem reunido com base na vigilância epidemiológica de diversos eventos de massas nos últimos meses. Apesar de esta onda de casos não ser um cenário frequente no período de Verão, a incidência não é significativa ao ponto de causar especial preocupação, segundo o epidemiologista do Insa Ricardo Mexia.

