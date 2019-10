Queen y el impactante “You Are The Champions”

Entornointeligente.com /

Puede entenderse como un festín para fanáticos de Queen , pero en rigor resulta disfrutable para todo el que alguna vez haya escuchado con gusto alguna canción de la banda inglesa. En julio de 2019, Brian May y Roger Taylor decidieron celebrar el record de un billón de reproducciones de “Bohemian Rhapsody” en YouTube con una original campaña: bajo el título “You Are The Champions”, los músicos convocaron a fans de todo el mundo a realizar aportes artísticos para darle forma a nuevos videoclips de ese clásico de 1975, “Don’t Stop Me Now” (del disco Jazz, 1978) y “A Kind Of Magic” (1986).

Los resultados son asombrosos, y Queen acaba de darlos a conocer en YouTube. “Esto es una de las recompensas más grande que un artista de cualquier clase puede tener”, señaló Brian May. “Es emocionante ver que nuestro trabajo inspiró a amigos de todo el mundo para crear sus propias performances y artes visuales. La diversidad de sus visiones es asombrosa… enormes gracias a todos los que participaron”.

https://www.youtube.com/watch?v=bqtkrsTQltM Para “Don’t Stop me Now”, en tanto, la coreógrafa Polly Bennett , quien trabajó junto a Rami Malek para la filmación de Bohemian Rhapsody, la película biográfica estrenada este año, realizó una rutina sobre la cual los fans debían realizar su performance. 1822 bailarines de 122 países enviaron sus aportes, dando por resultado un clip ciertamente energizante.

Finalmente, la propuesta para un “video lyric” sobre “A Kind Of Magic” fue aceptada por 2773 artistas de 92 países , que tomaron y ampliaron la estética de aquel disco que también sirvió como banda de sonido de Highlander, pero la llevaron más allá.

