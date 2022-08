Entornointeligente.com /

Queda na procura por vacinas contra Covid faz com que milhares de doses percam a validade Segundo especialista, falta campanha de alerta para a necessidade da vacinação completa. 03/08/2022 21h33 Atualizado 03/08/2022

Queda na procura por vacinas contra Covid faz com que milhares de doses percam a validade

A queda na procura por vacinas contra a Covid no Brasil está provocando ao mesmo tempo dois efeitos muito ruins. O primeiro, e mais importante, é que as pessoas que não completam o esquema de proteção se expõem a riscos de desenvolver formas graves da doença . E, ao mesmo tempo, esse desinteresse está fazendo com que milhares de doses percam a validade, num desperdício enorme de dinheiro público .

A segunda dose de reforço do motorista de aplicativo Luiz Sérgio Castro contra a Covid veio com atraso, mas veio.

«Por acaso, eu vim deixar uma moça aqui e, como estava vazio, aproveitei», conta.

Está mais vazio porque a procura caiu muito, e está sobrando vacina . E, apesar de a proteção ser a mesma, alguns ainda podem escolher os imunizantes.

Com isso, a AstraZeneca vai ficando parada no estoque de um posto de saúde do Rio. Inicialmente, a validade das doses que estão no posto ia até maio, mas a Anvisa aprovou a ampliação do tempo de duração de lotes novos e de já fabricados. A AstraZeneca passou a valer por nove meses, e a Pfizer, por 12 meses . A Anvisa reforça que a mudança veio depois de testes comprovando que a eficácia era mantida com os novos prazos.

«Eu tomei as duas primeiras da CoronaVac, a terceira Pfizer e essa agora, AstraZeneca, para não deixar ir para o lixo», conta o profissional de educação física Carlos Duarte.

Mesmo com a extensão, as doses que estão no posto vencem no dia 22 de agosto. Depois dessa data, as doses que não forem aplicadas terão o mesmo destino de outro lote da AstraZeneca que venceu agora, no começo de agosto , na cidade do Rio.

As doses serão recolhidas e mantidas em câmara fria, aguardando uma decisão do PNI, o Programa Nacional de Imunização . A Prefeitura do Rio disse que ainda não contabilizou a quantidade de vacinas recolhidas até agora. Um desperdício que se repete em muitas partes do Brasil .

Em Marabá, no Pará, 9,3 mil doses da Pfizer foram descartadas no fim da semana passada. Segundo a prefeitura, a procura da população está abaixo da meta . A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, vai ter que descartar mais de 4,5 mil doses por causa da baixa procura dos adolescentes.

A Secretaria da Saúde de Fortaleza jogou fora mais de 47 mil doses das vacinas CoronaVac e Pfizer pediátrica com o prazo expirado. No Rio Grande do Sul, esta semana vencem 266 mil doses da AstraZeneca . Em Sergipe, 11 mil doses do imunizante da AstraZeneca foram perdidas.

Gonzalo Vecina, professor de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, considera inaceitável o vencimento dessas doses .

«É um absurdo jogar a vacina no lixo, não só porque nós precisamos como temos muitos países no mundo, como os africanos e aqui na América Latina vários, como, por exemplo, o Haiti e a Bolívia, que não têm vacina para proteger a sua população. E nós vamos jogar vacina no lixo por imprevisão das autoridades sanitárias», afirma.

Segundo ele, falta campanha de alerta para a necessidade da vacinação completa .

«As pessoas não têm atendido a esse chamado porque não tem acontecido esse chamado. Hoje, praticamente nenhuma das três esferas de governo está convocando as pessoas para vacinar. A vacina contra a Covid não protege de ter a doença, mas protege de morrer da doença. É fundamental fazer o esquema vacinal completo», ressalta.

