Queda e desmaio, prisões, Beckham na fila e presença dos bisnetos George e Charlote: como foi a despedida da rainha Elizabeth II

20/09/2022 01h00 Atualizado 20/09/2022

1 de 11 Montagem momentos do velório da rainha — Foto: g1 Montagem momentos do velório da rainha — Foto: g1

Mais de uma semana após o anúncio da morte, o corpo de Elizabeth II foi sepultado nesta segunda-feira (19), no castelo de Windsor, que fica nos arredores de Londres, na Inglaterra. A rainha morreu aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia .

Entre tantas cerimônias, protocolos e cortejos, cerca de 400 mil pessoas, incluindo mais de cem chefes de Estado e membros da realeza de todo o mundo, visitaram o local onde o caixão foi exposto — até os animais da rainha estiveram presentes.

Durante as formalidades, alguns imprevistos aconteceram, como quando um guarda caiu e um policial desmaiou ou, em outro momento, quando um manifestante precisou ser retirado do cortejo. Abaixo, relembre alguns momentos da despedida da rainha Elizabeth II .

Presença de pôneis e cachorros

Alguns dos animais da rainha foram levados à cerimônia fúnebre. Emma, um pônei preto, viu a procissão passar no terreno do castelo de Windsor. Os dois cachorros da raça corgi da rainha, Sandy e Muick, estavam no castelo à espera do caixão. Presos na coleira pelos funcionários do palácio, os cães esperaram pacientemente.

2 de 11 Emma, pônei de Elizabeth II, perto da procissão fúnebre da rainha, em 19 de setembro de 2022 — Foto: Andrew Matthews/Reuters Emma, pônei de Elizabeth II, perto da procissão fúnebre da rainha, em 19 de setembro de 2022 — Foto: Andrew Matthews/Reuters

Leais até o fim: cachorros da rainha Elizabeth II aguardam seu caixão chegar a Windsor

Queda e desmaio

Um homem que guardava o caixão caiu e teve que ser socorrido . À primeira vista, o incidente parecia ser um desmaio, mas não foram divulgados detalhes do que ocorreu. A imagem da transmissão ao vivo mostrou que os guardas estavam no procedimento de troca, quando um deles começou a cambalear. Ele perdeu o equilíbrio e conseguiu voltar à posição, mas depois caiu com o rosto no chão.

Guarda cai durante velório da Rainha Elizabeth II

Em outro dia, um policial que não teve o nome identificado desmaiou nas ruas de Londres durante parte da cerimônia que levava o caixão da rainha para a Abadia de Westminster . Imagens mostram o oficial sendo carregado em uma maca por membros da Marinha Real.

3 de 11 Policial sendo carregado após demaiar nas ruas de Londres — Foto: John Sibley/REUTERS Policial sendo carregado após demaiar nas ruas de Londres — Foto: John Sibley/REUTERS

4 de 11 Policial caído nas ruas de Londres após desmaio — Foto: John Sibley/REUTERS Policial caído nas ruas de Londres após desmaio — Foto: John Sibley/REUTERS

O serviço de ambulância de Londres informou que atendeu 710 pessoas que esperaram na fila para ver o caixão.

Crianças

Os filhos mais velhos do príncipe e da princesa de Gales, William e de Kate, foram das poucas crianças vistas nas cerimônias. George, que tem 9 anos, e Charlotte, de 7, são bisnetos de Elizabeth II.

5 de 11 Príncipe George e princesa Charlotte observam procissão do caixão da Rainha Elizabeth II da janela de um carro — Foto: Rob Pinney via Reuters Príncipe George e princesa Charlotte observam procissão do caixão da Rainha Elizabeth II da janela de um carro — Foto: Rob Pinney via Reuters

6 de 11 O príncipe George, filho de William e Kate, chega à Abadia de Westminster, em 19 de setembro de 2022. — Foto: Reuters O príncipe George, filho de William e Kate, chega à Abadia de Westminster, em 19 de setembro de 2022. — Foto: Reuters

7 de 11 Kate Middleton ao lado de Meghan Markle e dos príncipes George e Charlotte durante funeral de Estado da rainha Elizabeth, em 19 de setembro de 2022. — Foto: Reuters Kate Middleton ao lado de Meghan Markle e dos príncipes George e Charlotte durante funeral de Estado da rainha Elizabeth, em 19 de setembro de 2022. — Foto: Reuters

Em determinado momento, Charlotte foi vista aparentemente chorando durante o funeral.

8 de 11 A princesa Charlotte e o príncipe George ao lado da rainha britânica Camilla e de Meghan, duquesa de Sussex, durante funeral — Foto: Phil Rarris/Pool via Reuters A princesa Charlotte e o príncipe George ao lado da rainha britânica Camilla e de Meghan, duquesa de Sussex, durante funeral — Foto: Phil Rarris/Pool via Reuters

96 tiros e badaladas

Foram disparados 96 tiros de canhões para homenagear os 96 anos da rainha. Também pelo mesmo motivo, os sinos soaram 96 badaladas em igrejas e catedrais.

Salva de tiros homenageia a Rainha Elizabeth II

Prisões

A polícia da Escócia afirmou que prendeu três pessoas por terem causado distúrbios durante o cortejo do corpo da rainha.

Um homem de 22 anos foi retirado da multidão em Edimburgo durante o cortejo fúnebre do caixão. A procissão era silenciosa, só com som de gaitas de fole, até que o homem gritou: «Andrew, você é um velho doente». Outros espectadores responderam com: «Deus salve o Rei», antes que o homem fosse retirado.

Manifestante é retirado à força de cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth II na Escócia

Outras duas pessoas também foram presas: uma mulher de 22 anos que estava com um cartaz contra a monarquia e um homem de 74 detido por ter «violado a paz».

Vigília dos príncipes

Em Westminster Hall, em Londres, onde o corpo ficou exposto para receber visitas, filhos de Elizabeth II fizeram uma vigília. O rei Charles III e seus irmãos Andrew, Edward e Anna ficaram a postos ao redor do caixão, em uma cerimônia que é conhecida como Vigília dos Príncipes. A cerimônia durou cerca de 15 minutos.

A vigília dos príncipes é uma tradição iniciada em 1936, quando os quatro filhos de George V permaneceram em guarda ao redor do caixão dele.

Rei Charles III e seus irmãos fazem vigília perto do caixão da rainha

Caixão revestido de chumbo

O caixão, fabricado há 30 anos, era feito de carvalho inglês e forrado com chumbo .

O método usado para produzir o caixão é conhecido como «casca e caixa de chumbo». Nele, um simples caixão interno é feito de madeira, coberto com chumbo e depois colocado dentro de um caixão externo. Com isso, é possível barrar a entrada de oxigênio e umidade dentro do caixão, criando um ambiente hermético, que por sua vez evita que bactérias, fungos e vírus se proliferem.

9 de 11 Caixão com o corpo da rainha Elizabeth II sobre mesa na Catedral de Saint Giles — Foto: Aaron Chown/Reprodução AP Caixão com o corpo da rainha Elizabeth II sobre mesa na Catedral de Saint Giles — Foto: Aaron Chown/Reprodução AP

Beckham na fila

O ex-jogador David Beckham encarou a quilométrica fila para ver o caixão da rainha. Segundo a imprensa britânica, a estrela do futebol inglês e marido da ex-Spice Girl Victoria Beckham disse que já esperava havia 12 horas (e ainda não estava perto de chegar). Mais cedo, o governo britânico havia dito que nenhuma autoridade ou celebridade estava autorizada a «furar» a longa fila.

Ex-jogador David Beckham vai para a fila ver a rainha Elizabeth II

Aeroporto em silêncio

O aeroporto de Heathrow anunciou a interrupção de todos os voos por 15 minutos antes do silêncio nacional de dois minutos durante o funeral. Os voos que passariam por cima de eventos oficiais, como o culto privado da família real, foram desviados para minimizar os ruídos.

10 de 11 Fila de passageiros no aeroporto de Heathrow, em Londres — Foto: Henry Nicholls/REUTERS Fila de passageiros no aeroporto de Heathrow, em Londres — Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Carruagem

A carruagem que transportou o caixão foi a mesma utilizada no enterro dos pais de Elizabeth II (Geroge VI, que morreu em fevereiro de 1952, Elizabeth I, que morreu em 2002).

11 de 11 Carruagem que transportou o caixão com o corpo da rainha Elizabeth durante últimas inspeções — Foto: Ben Birchall/Pool via REUTERS Carruagem que transportou o caixão com o corpo da rainha Elizabeth durante últimas inspeções — Foto: Ben Birchall/Pool via REUTERS

McDonald's fechados

Todos os restaurantes da rede McDonald's do Reino Unido fecharam no dia do funeral. O fechamento, segundo a cadeia, foi feito «para que todos do McDonald´s possam expressar seu respeito à Sua Majestade a Rainha Elizabeth II». Em uma rede social, o McDonald's afirmou que os funcionários foram pagos normalmente nesse dia.

