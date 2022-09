Queda de uma altura de dez metros provoca a morte de um trabalhador em Mangualde

Entornointeligente.com /

Um homem de 44 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma queda de 10 metros em Mangualde.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários daquela cidade adiantou que «os bombeiros foram chamados para uma ocorrência proveniente de uma queda», tendo o homem caído enquanto procedia à manutenção de painéis solares.

«Um homem de 44 anos caiu de uma altura superior a 10 metros e, à nossa chegada, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória», referiu ainda o comandante Carlos Carvalho.

A mesma fonte disse que os bombeiros «iniciaram de imediato as manobras de suporte básico de vida, mas à chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), o médico acabou por declarar o óbito».

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado pelas 11h33 «e o óbito foi declarado no local pelas 12:20, pelo médico da VMER», que esteve no local juntamente com os Bombeiros Voluntários de Mangualde.

