Queda de árvore deixa dois feridos na Rua Uruguaiana, no Centro

Entornointeligente.com /

RIO — Uma árvore caiu e acabou atingindo duas pessoas e a traseira de um táxi na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, em frente ao camelódromo, no fim da tarde desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, homens foram acionados para fazer o socorro às 18h43m. Ainda segundo a corporação, as vítimas não se feriram com gravidade.

Árvore cai na saída da estação de metrô da Uruguaiana. Pessoas embaixo da árvore! @LeiSecaRJ @OperacoesRio @bandnewsfmrio @GloboNews @RedeGlobo pic.twitter.com/HxgBtPkg77

— Marcelo Samartini (@MarceloSamarti1) February 14, 2020

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR) da prefeitura, a Rua Uruguaiana está fechada entre as ruas Buenos Aires e Alfândega devido à queda da árvore. Light, Comlurb e CET-Rio estão no local. De acordo com o COR, os veículos que estão na Avenida Presidente Vargas e que entrariam na Rua Uruguaiana devem seguir na Presidente Vargas e acessar a Avenida Rio Branco.

LEIA: Alça que liga a Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha será aberta neste sábado

Apesar de ter sido uma sexta-feira com céu nublado, não houve registro de chuva, e, de acordo com o sistema Alerta Rio, a intensidade dos ventos ficou entre fraca e moderada. Nesta quinta-feira, outra árvore caiu sobre táxi na Lapa, na Avenida Mem de Sá.

– O motorista que está na Rua da Alfândega, que tem sentido único, consegue acessar a Rua Uruguiana em direção à Av. Presidente Vargas;

– Na Rua Buenos Aires, o tráfego de veículos precisa seguir em frente, acessando a Av. Passos como rota alternativa.

— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 14, 2020

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com