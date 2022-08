Entornointeligente.com /

Queda de preços deixa gasolina mais vantajosa que álcool em quase todo o país; veja como calcular Uso do etanol é vantajoso em relação à gasolina quando o preço nas bombas representa menos de 70% do valor da gasolina. Das 430 cidades com dados colhidos pela ANP, em apenas 28 é vantagem abastecer com álcoo. Por Laura Naime, g1

22/08/2022 15h02 Atualizado 22/08/2022

O preço da gasolina vem caindo nas bombas desde o início de julho – e, com isso, o combustível vem ganhando competitividade sobre o etanol .

Dados da Agência Nacional do Petróleo ( ANP ) mostram que o litro da gasolina era vendido, na semana passada, em média a R$ 5,40 – uma queda de 27% sobre o preço médio de R$ 7,39 registrado no último levantamento semanal de junho.

ENTENDA : Como são formados os preços da gasolina e do diesel? ETANOL OU GASOLINA ? Entenda como calcular

O preço do etanol também caiu na mesma comparação, mas o recuo foi menor, de 18,3%. Com isso, dados da ANP compilados pelo g1 mostram que, na média dos estados, abastecer com álcool é mais vantajoso que encher o tanque com gasolina , na média, apenas em Mato Grosso.

A comparação não inclui o Amapá, para o qual a agência não coletou preços do álcool combustível.

Veja abaixo:

Em 28 cidades, álcool ainda vale a pena

O g1 também compilou os dados dos 430 municípios para os quais a ANP traz os preços médios tanto do etanol quanto da gasolina .

Entre essas cidades, em apenas 28 o álcool apresenta mais vantagem na hora de abastecer – todas elas nos estados de São Paulo e Mato Grosso .

Veja na tabela abaixo:

Qual o mais vantajoso?

A vantagem do etanol é calculada considerando que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina . Assim, para saber se o etanol mais é vantajoso ou não, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7 . Se o valor resultante for menor que o do litro do etanol , é melhor abastecer com gasolina . Se for maior, o etanol é a melhor opção.

Em outras palavras, se o preço do álcool for menor que 70% do preço da gasolina , o primeiro vale mais a pena. Se for maior, a gasolina deve ser escolhida. ( veja ao final da reportagem mais explicações sobre como fazer a conta ).

Importante lembrar, porém, que essa relação varia muito entre os postos e entre as cidades e entre os postos de combustíveis – portanto, é preciso pesquisar.

Etanol ou gasolina ? Como fazer a conta?

Na bomba, para saber qual combustível vale mais a pena, o motorista deve multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor que o do litro do etanol , é melhor abastecer com gasolina . Se for maior, o etanol é a melhor opção.

Então:

Multiplique o valor do litro da gasolina por 0,7 Se o resultado for menor que o valor do litro do etanol : gasolina é a melhor opção Se o resultado for maior que o valor do litro do etanol : etanol é mais vantajoso

Ou, em 'matematiquês':

Gasolina x 0,7 Se resultado < etanol , então escolha gasolina Se resultado > etanol , escolha etanol

LINK ORIGINAL: G1 Globo

