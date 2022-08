Queda al descubierto la fortuna de Shakira durante el juicio en su contra en España

Entornointeligente.com /

Como bien sabemos la Hacienda Pública española, ha tenido bajo la lupa a la cantante Shakira durante mucho tiempo. La cantante no llego a un acuerdo con la Fiscalía de Barcelona, enfrenta un juicio por evasión fiscal de 17,2 millones de dólares , lo cual ella califica como atropello.

Así mismo se reveló este fin de semana el escrito de acusación que la Fiscalía radicó el pasado 26 de julio ante el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugas de Llobregat, municipio barcelonés en donde Shakira convivió durante un tiempo.

La Fiscalía para llegar a esta etapa del juicio, tuvo que rastrear los bienes de la cantante en Nueva York, Bahamas, Barranquilla, Barcelona, Uruguay y Miami para poder así probar que Shakira dejó de declarar ingresos en España , en 2012, 2013 y 2014 , donde tenía residencia fiscal.

En el proceso los peritos y actuarios revisaron hasta los contratos con el programa La voz, en Estados Unidos, así como también la explotación de la marca Shakira , que incluía su famoso perfume Dance.

Debido a toda la información recaudada, la Fiscalía informo que Shakira había ocultado su identidad en un entramado de empresas a las que les cedió sus derechos de autor sobre sus composiciones, generando un valor tasado en más de 30 millones de euros.

te puede interesar: Piqué se quedara con los niños, tras el acuerdo temporal que firmo con Shakira La Fiscalía comprobó e identificó un entramado de firmas en Luxemburgo, Islas Vírgenes, Panamá, Holanda y Malta. Debido a la investigación, la cantante le transfería sus ganancias a las firmas de las que es dueña o accionista, así como también hizo acuerdos de baja tributación en Luxemburgo.

La casa en las Bahamas aparece a nombre de la sociedad CB Properties Inc. Un lujoso inmueble en Miami es de las firmas C y N y NB Road Investments Inc. En el expediente señala que su casa en Barranquilla, aparece a nombre de la sociedad PH , así como un magnífico predio en Nueva York, propiedad de PL LLC.

Todos estos bienes superan los 6,2 millones de euros, y a esto se debe sumar una Avión que está vinculado a la firma U LLC., quien fue vendido en 2014 por cerca de millón de dólares.

«La acusada, mayor de edad y sin antecedentes penales, entre 2012 y 2014 vivía en España de manera habitual», señalan el documento con lad direcciones exactas de su propiedad.

Acto seguido se hace mención a Pique debido a que » Esta la adquirió junto con su compañero sentimental a través de la sociedad BSL en mayo de 2012 «.

Se comprobó que las estancias fuera de España «de la acusada, en este periodo de tiempo, no fueron a diferentes países por motivos profesionales, con una duración muy corta, a excepción de Estados Unidos en donde participó en el programa «The V » y en el que llegó a permanecer: 61 días en 2012, 118 días en 2013 y 117 días en 2014″.

te puede interesar: Esto es lo que se sabe sobre los 37 testigos que serán interrogados en el caso contra Shakira Debido a esto la fiscalía hizo énfasis que una vez concluidas sus actividades profesionales o de disfrute ella volvía inmediatamente a España.

A pesar de las acusaciones y el juicio en proceso la cantante se mantiene serena y comennta que esto es un atropello a sus derechos, su equipo legal alega que » Siempre se ha demostrado una conducta impecable como persona y contribuyente, y plena disposición de solventar cualquier diferencia».

» La Fiscalía sigue sin mostrar pruebas directas o criterios razonables que soporten su postura y ha mantenido una actitud intransigente «, expreso su equipo legal.

Fuente Lapatilla

