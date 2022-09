Entornointeligente.com /

Ximena Velazco, de Peñarol, y Constanza Rolando, de River Plate, el sábado, en el estadio Charrúa.

Quedó entre tres: lideran Nacional, Peñarol y Defensor Sporting Publicado el 20 de septiembre de 2022 Escribe Jorge Burgell en Fútbol 3 minutos de lectura Montevideo City Torque y Danubio se aproximan a la Primera Divisional Femenina. La segunda etapa del Torneo Clausura femenino dejó como hechos destacados la afirmación de Nacional como líder de las dos tablas –la del Clausura y la Anual–, acompañado en el torneo corto por Defensor Sporting y por el debut goleador de Peñarol.

Antes de ir a los detalles conviene recordar que en las restantes siete etapas del Clausura, en cada una de ellas habrá tres partidos y quedarán libres dos clubes. Esto sucede porque el torneo, luego del abandono de Atenas de San Carlos, sólo cuenta con ocho clubes compitiendo y el fixture con que se juega fue el elaborado para nueve equipos. No jugará el que naturalmente quedaba libre en cada etapa, y ahora se suma al descanso el equipo que debía enfrentar a Atenas. La etapa del fin de semana fue la última con cuatro partidos, ya que el club que debía quedar libre era Atenas.

Los ocho clubes –o varios de ellos– tienen una cuota de alivio: no habrá descensos en la 27ª temporada. ¡Ese cupo lo cubre Atenas! Y entonces no hay disputa para no bajar de categoría.

La buena noticia es que para la temporada de 2023 habrá más clubes en Primera, ya que serán 11, en tanto subirán tres desde la divisional de ascenso. La mala es que se continuará con un torneo de número impar de equipos.

Peñarol goleó a River Plate 9-0. Jugando en el estadio Charrúa, tres goles fueron de Belén Aquino (quien ganó el Premio Charrúa del Círculo de Periodistas estando en una terna que completaban Oriana Fontán y Esperanza Pizarro), tres de Wendy Carballo, dos de Ximena Velazco y uno de la ex Liverpool Josefina Villa.

Defensor Sporting, como local en el estadio Franzini, le ganó a Liverpool 3-0. La coloniense de Miguelete, Josefina Félix, se lució ampliamente creando acciones de ataque muy seguidas por la banda derecha. Además, hizo dos goles y dejó el otro para la tacuaremboense Sofía Gamio.

Las ganadoras, que en horas sabrán qué clubes tendrán de rivales en la Copa Libertadores que comenzará el 13 de octubre, iniciaron con Ubal; Santos, Romina Soravilla, Paz Vila, Caterin Lima; Hevelin Jara, Córdoba; Félix, Naiara Ferrari; y las Sofía, Oxandabarat y Gamio.

En otro partido jugado en el Charrúa, Wanderers le ganó 3-0 a Náutico con dos goles de Mariana Pion, después de que abriera el tanteador la arachana Lorena González.

En el Parque Capurro, Nacional convirtió otra vez cuatro goles –en el debut fue 4-1 ante Wanderers– en la victoria sobre las locatarias de Fénix 4-0. Dos tantos fueron en contra y también convirtieron Cecilia Gómez y Oriana Fontán.

Con 6 puntos lideran el Clausura Nacional y Defensor Sporting, mientras que en la Tabla Anual son tres los clubes distanciados: Nacional con 28, Peñarol con 23 (con un partido menos) y Defensor Sporting con 20. Ya con poquísima chance de titularse y sin problemas de descenso están Wanderers con 15, Liverpool y Fénix con 13, River Plate con 8 y Náutico con 5.

Cinco clubes por tres ascensos En la B, si hoy terminara el torneo, ascenderían Montevideo City Torque, Danubio y Boston River. Recién jugada la segunda etapa del Clausura, los dos primeros tienen clara ventaja ya que Torque suma 25 puntos y las danubianas 24. Boston River va muy bien con 18 puntos, pero tiene perseguidores muy cercanos: San Jacinto Rentistas con 16 y Racing con 14. Los restantes seguramente están más preocupados por no quedar en la única plaza de descenso. Canadian suma 9, Rampla Juniors 8, y Plaza y Juventud tienen 7.

En la última etapa, la segunda del Clausura, salieron Danubio 6-0 Juventud, Boston River 3-2 Plaza, Canadian 0-2 SJ Rentistas y Rampla 0-0 Racing, teniendo libre Torque.

Y la Divisional Tercera Subirán tres clubes a la B para 2023. Muy buen premio en tanto son siete clubes los que están en acción. En la etapa del fin de semana, la segunda del Clausura, Cerro le ganó a Keguay 3-0 y Udelar 2-1 a Paso de la Arena. Igualaron en un gol La Luz City Park y Cerrito.

Cerro encabeza el Clausura con 6 y le sigue City Park con 4. En la Tabla Anual, Cerro lidera con 21, City Park tiene 20 y van directo al ascenso, salvo que cambien drásticamente los resultados en las cinco etapas que faltan. Los que disputan el tercer ascenso son Huracán Buceo con 11, Cerrito con 10 y Udelar con 8. Ya más lejos han quedado Keguay con 3 y Paso de la Arena con 2.

Clubes litoraleños pegaron primero en OFI Un club local y uno visitante fueron vencedores en la ida de semifinales de la 20ª Copa Nacional de Clubes Femeninos de OFI.

El domingo pasado en Salto, bajo mucha lluvia y con una cancha muy difícil, el local Ceibal derrotó a River de San José 3-1. Nazarena Berruti convirtió dos veces y el otro tanto fue de Sarah Arregui, mientras que el descuento lo hizo Pierina Roca.

En la otra llave, disputada en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, el local Nacional fue derrotado por Litoral de Paysandú con goles de Natalia Arbelo y Federica Coria para las ganadoras y de Romina Alanís para las tricolores.

