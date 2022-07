¿Qué tienen Kim Kardashian y Kylie Jenner en contra de Instagram?

Entornointeligente.com /

Escucha, si alguien va a saber algo de Instagram (fuera de los que trabajan directamente en la compañía), van a ser las Kardashian–Jenner. Así que cuando Kim Kardashian y Kylie Jenner hablaron esta semana para ‘suplicar’ a la plataforma de redes sociales que «vuelva a hacer Instagram«, nos pusimos de pie -aún con nuestros teléfonos en la mano, obv- y tomamos nota.

El dúo, que son usuarios prolíficos de Instagram y que ya han conseguido grandes seguidores en TikTok también, dejaron claro sus sentimientos sobre la dirección que les gustaría que tomara la aplicación – y para implorar a la primera que se mantenga fiel a sí misma (un buen consejo de vida para todos nosotros).

Kylie comenzó compartiendo un gráfico viral, originalmente compartido por la cuenta @illuminati, con el título: «Estoy empezando un movimiento. Traigamos de vuelta el viejo instagram, comparte esto en tus historias y FIRMA MI PETICIÓN. ENLACE EN MI HISTORIA. COMPARTAN ESTO EN TODAS PARTESEEEE VAMOS A IRNOS A LA MIERDAOOOOOOO».

La imagen en cuestión dice: «Haz que Instagram vuelva a ser Instagram. Dejad de intentar ser TikTok solo quiero ver fotos bonitas de mis amigos. Sinceramente, todos».

La joven de 24 años compartió el post en su Instagram Story, añadiendo: «POR FAVOREEEEEE».

Kim Kardashian, siempre la hermana solidaria, luego también dio a conocer sus sentimientos sobre la nueva actualización de Instagram compartiendo la misma imagen en su propia Historia de Instagram a sus 326 millones de seguidores, con la leyenda: «BONITO POR FAVOR». La hermana mayor de las Kardashian, Kourtney, también compartió el gráfico, que ya ha acumulado 1,9 millones de likes en solo cuatro días.

Y aquí es donde entra en juego el verdadero poder de las celebridades porque, a diferencia de ti o de mí, cuando las Kardashian-Jenners (que tienen la impresionante cifra de 686 millones de seguidores entre todas ellas) hablan, los poderes fácticos escuchan. El actual director general de Instagram, Adam Mosseri, ha publicado un vídeo en respuesta a la reacción contra la última actualización de la aplicación, explicando que el plan de la plataforma social para el futuro se basa mucho más en el vídeo.

Así que por eso hemos estado viendo carretes interminables en nuestra página de exploración, en lugar de la hermana del primo de nuestro ex-novio al que una vez acosamos hace siete años. Qué pena.

«Estamos experimentando con una serie de cambios diferentes en la aplicación, por lo que estamos escuchando un montón de preocupaciones de todos ustedes», dijo, y agregó: «Quiero ser claro, todavía no es buena. Y vamos a tener que llevarla a un buen lugar si vamos a enviarla al resto de la comunidad de Instagram«.

Pero que no cunda el pánico, no tendrás que crear un vídeo de tus últimas vacaciones o crear un pase de diapositivas del picnic de cumpleaños de tu amigo para conseguir que te recojan en Instagram todavía. «Quiero ser claro: vamos a seguir apoyando las fotos. Es parte de nuestra herencia», explicó Mosseri.

«Dicho esto, tengo que ser honesto: creo que cada vez más Instagram se va a convertir en vídeo con el tiempo. Lo vemos incluso si no cambiamos nada. Lo vemos incluso si solo miras el feed cronológico».

Así que lo que estamos escuchando aquí es que, aunque Kim Kardashian y Kylie indudablemente ejercen un enorme poder -lo suficientemente grande como para hacer que el CEO de Instagram responda directamente- no gobiernan, de hecho, el futuro de la tecnología. Bueno, creemos que eso no es sorprendente; decepcionante, sí, pero no sorprendente.

Mientras tanto, aunque estamos totalmente de acuerdo en que ver fotos de nuestros amigos ha sido tradicionalmente la razón por la que acudimos a Instagram, no podemos evitar sentir que probablemente deberíamos confiar en que la aplicación sabe lo que es mejor para sí misma. Al fin y al cabo, todos odiamos las Insta Stories cuando aparecieron («Esto nunca se pondrá de moda», le dije a un amigo), y ahora míranos.

