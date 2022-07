Que segredos guarda uma garrafa de óleo Fula? Cem anos de design gráfico português no Mude

Entornointeligente.com /

Que segredos guarda uma garrafa de óleo Fula? Quantas variações tem o logotipo das bolachas Nacional? Quem inventou o Estoril como «Costa do Sol»? Quem inventou, de uma ponta à outra, as latas e os tubos com esponjas inteligentes da graxa Splendor? As respostas estão no design e no último piso de uma rotunda em Moscavide, na nova exposição do Museu do Design e da Moda (Mude) que «fala do design não do ponto de vista histriónico dos objectos gourmet mas do que nos constrói o quotidiano», diz o curador Gonçalo Falcão. Todos os caminhos destas duas salas e muitas perguntas vão dar a um nome: Carlos Rocha.

